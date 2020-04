ţinta anuală de vânzări a Nissan se REDUCE cu un milion de vehicule iar compania se restructurează

Conducerea Nissan vrea să restructureze al doilea producător auto din Japonia, conform unui plan care va fi prezentat luna viitoare, şi care va presupune reducerea mărimii companiei şi a ţintei anuale de vânzări cu un milion de vehicule, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, potrivit Agerpres.

Încă nu au fost finalizate noile obiective privind vânzările şi nu se ştie dacă vor fi date publicităţii, susţin sursele.Dar planul de restructurare al Nissan până în martie 2023 va arăta că firma va ajunge până atunci la vânzări anuale de cinci milioane de vehicule, ceea ce va implica reducerea capacităţii de producţie şi concedieri, adaugă sursele.În iulie, şeful Nissan din acea perioadă, Hiroto Saikawa, a declarat că obiectivul companiei este să ajungă până în martie 2023 la vânzări anuale de şase milioane de vehicule, un regres faţă de ţinta de opt milioane din perioada în care preşedinte era Carlos Ghosn.Analiştii evaluează că în anul financiar care s-a încheiat la 31 martie 2020 Nissan a livrat aproximativ cinci milioane de unităţi, dar perspectivele pentru acest an sunt sumbre din cauza impactului pandemiei de coronavirus (COVID-19).

"Ani de zile, Nissan a avut ca obiectiv vânzări anuale de 7 - 8 milioane de vehicule, dar compania nu a reuşit să vândă mai mult de cinci milioane sau în jur de acest nivel", susţin sursele. Acestea avertizează că cifra de cinci milioane ar putea fi chiar mai scăzută, ţinând cont de dificultăţile cu care se confruntă industria auto la nivel global.



Reprezentanţii Nissan nu au dorit să comenteze, precizând că planul va fi prezentat luna viitoare.



Joi, Nissan ar fi cerut de la marii creditori o finanţare de 4,6 miliarde de dolari, pentru a atenua impactul pandemiei, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.



În condiţiile în care criza provocată de epidemie a afectat semnificativ industria auto, Nissan este în mod special vulnerabil, după pierderile raportate recent, şi de problemele din conducere, în urma scandalului în care a fost implicat fostul lider Carlos Ghosn.



În februarie, Nissan a raportat o pierdere de 26 de miliarde de yeni (237 milioane de dolari) pentru trimestrul patru din 2019, faţă de un profit de 70 miliarde de yeni în urmă cu un an. Vânzările trimestriale au înregistrat un declin de aproape 18%, la 2.500 de miliarde de yeni (23 de miliarde de dolari), deoarece livrările au scăzut în Japonia, SUA, Europa şi China.



În anul fiscal care se va încheia la 31 martie 2020, Nissan ar urma să anunţe un profit de 65 miliarde de yeni (592 milioane de dolari), faţă de estimarea precedentă, de 110 miliarde de yeni (un miliard de dolari).



Compania se aşteaptă să vândă acum 5,05 milioane de vehicule pe plan global în anul fiscal care se va încheia la 31 martie 2020, o scădere de 4% faţă de prognoza precedentă. Ar fi cea mai slabă performanţă din 2013.



Acţionarii nu vor primi dividende pentru semestrul doi din 2019, iar dividendele anuale vor fi de 10 yeni per titlu, faţă de 57 yeni pe acţiune în urmă cu un an.



Renault şi Nissan au un parteneriat din 1999, în care Renault deţine 44,3% din acţiunile Nissan, în timp ce Nissan controlează un pachet de 15% din acţiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Alianţa Renault-Nissan, extinsă în 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit unul dintre cei mai mari producători mondiali de automobile.



În prezent, alianţa regrupează zece mărci de automobile (printre care Dacia, Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun etc.), are 470.000 de salariaţi şi 122 de uzine pe toate continentele.