Știrea care i-a stricat dimineața Anei Birchall: 'Nu mi-a venit să cred, dar din păcate este adevărat'. Fostul deputat așteaptă clarificări de la Nicușor Dan

Primarul general Nicuşor Dan a convocat şedinţa Consiliului General pentru luni, de la ora 19.00. Pe ordinea de zi a întrunirii figurează mai multe proiecte de hotărâre, printre care cel pentru înfiinţarea comisiei speciale pentru monitorizarea companiilor municipale. Deși l-a susținut și l-a votat, Ana Birchall nu înțelege de ce este nevoie de înființarea acestei comisii speciale și așteaptă clarificări publice din partea primarului general.

„Cum imi beam eu cafeaua linistita dau de stirea asta! Initial nu mi-a venit sa cred dar din pacate este adevarat: azi in Consiliul General al Primariei Capitalei este propusa infiintarea unei "comisii speciale pentru monitorizarea companiilor municipale înființate de doamna Firea".

Tocmai pentru ca si eu l-am sustinut si votat pe Nicusor Dan imi este cam greu sa inteleg de exemplu 1) de ce pana la aceasta ora nu avem un audit complet ( sau macar procedurile legale demarate sau finalizate asa cum inteleg ca sunt la unele sectoare) la Primaria Capitalei pentru a demasca legal risipa banilor publici si potlogariile facute de Firea; 2) de ce este nevoie de infiintarea acestei comisii speciale?? Mai exact, ce o sa monitorizeze aceasta comisie speciala??? Ca in afara de salarii extrem de mari in principal pentru rubedeniile si prietenii doamnei Firea nu am vazut nicio activitate notabila a acestor 20 de companii municipale desfiinţate prin decizii definitive în instanţă si reînfiinţate de Firea! Poate ma insel eu si este o strategie sofisticata cu infiintarea acestei comisii speciale de monitorizare! Daca e asa atunci Primarul General are obligatia sa clarifice public, inclusiv pentru noi cei care l-am votat tocmai pentru a pune capat magariilor facute de Firea, cand desfiinteaza aceste companii municipale!

P.S. Am pretentia ca la comentarii sa citesc, inclusiv de la sustinatorii lui Nicusor Dan, pozitii inteligente, argumentate nu insulte, jigniri si atac la persoana mea doar pentru ca am curajul sa spun adevarul... tocmai pentru ca si eu l-am sustinut si votat am pretentia ca Nicusor Dan sa faca treaba serioasa si sa elimine din Capitala influenta si practicile nefaste ale administratiei Firea!”, scrie Ana Birchall.