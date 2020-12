Tit-Liviu Brăiloiu, candidat PSD pentru Senat: Guvernarea PNL s-a grăbit să plaseze România pe ultimul loc în UE privind sănătatea populației în pandemie

Candidatul PSD pentru Senatul României în Circumscripția electorală Constanța, Tit-Liviu Brăiloiu, a criticat dur într-o postare pe pagina personală de Facebook bilanțul de un an de guvernare a liberalilor. El consideră că Guvernul PNL a sacrificat sănătatea publică în dauna afacerilor de partid și că nici în ceasul al XII-lea nu a înțeles să pună în prim-plan sănătatea românilor:

”STAR TREK: PNL - ULTIMA GENERAȚIE

După doar câteva luni de guvernare, s-a dovedit fără echivoc că actuala generație a liderilor PNL este total compromisă. Fie parlamentari, fie miniștri sau șefi ai altor instituții centrale, dovedindu-și de multe ori limitele, și-au abandonat obligațiile față de națiune înlocuindu-le cu strădania de a inventa noi neadevaruri și mai ales amenințări la adresa PSD, multe de tipul celor expres interzise de legea română.

Primul și cel mai degradant pas spre compromiterea politică a fost "instalarea" la guvernare nu prin vot popular, ci prin forțarea limitelor nedemne ale unor acțiuni așa-zis politice, scopul fiind doar "pohta" de a avea "guvernul meu."

Cum era de așteptat, guvernarea PNL s-a grăbit să plaseze România pe ultimul loc în UE privind sănătatea populației în pandemie, precum și elaborarea unui plan de diminuare a efectelor acesteia în economie. Astfel, guvernanții de ocazie, în frunte cu juriștii lor pricepuți mai ales să facă zgomot, au apelat tot repede la ce se pricepe mai bine un guvern speriat dar țanțoș, anume la mãsuri coercitive, de restrângere a drepturilor și libertăților cetățenești.

Simplismul gândirii și lipsa de grijă față de viitor l-au împins pe "geniul" finanțelor Florin Câțu să cumuleze împrumuturi cât toată datoria publică a României în ultimii 20 de ani, concomitent, de exemplu, cu renunțarea pe motive foarte discutabile a taxei pe activele bancare, instituită prin lege, care proteja și interesele cetățenilor români.

-În ultimele luni, liderii parlamentarilor PNL, în special din Senat, au boicotat ședințele Biroului permanent și ale plenului, dovedind o maximă ipocrizie nu numai față de propriile inițiative ("Fără penali în funcții publice"), dar mai ales batjocorind așteptările zecilor de mii de producători agricoli care și astăzi își vând produsele în zăpada de la colțurile strãzilor, precum și ale milioanelor de copii care așteptau, măcar de sărbători, mărirea alocațiilor.

Frica de a-și încheia mãrunta carieră printr-o simplă grimasă de la Cotroceni îi face pe acești lideri fără performanță să-și încalce inclusiv jurământul de a îndeplini cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor. Poporul însă nu uită și nu face concesii!

-in această schiță a portretului liberal actual, prin lipsa acută de realizări, nu pot lipsi Raluca Turcan, viceprim-ministru responsabil exclusiv cu atacurile suburbane împotriva PSD, Monica Anisie, responsabilă de ratarea anului de învățământ pentru aproape un milion de copii, Nelu Tătaru, vinovat de amploarea pandemiei prin obediență și numirile scandaloase la conducerea multor spitale, Marcel Vela, omul sub nepriceperea și aroganța căruia clanurile proliferează, Marcel Boloș, un fel de Munchhausen al fondurilor europene etc. În fruntea tuturor, prim-ministrul obedient Ludovic Orban, cu un rictus continuu care trădează angoase și spaimă față de ziua de 6 decembrie, ordonată cazon, fără discuție, fără drept de apel.

Situația tristă, profund dezamăgitoare a guvernării PNL și pãgubitoare pe termen lung pentru români mi-a sugerat o comparație antagonică cu celebrul serial SF "STAR TREK: Generația următoare", în care un echipaj profesionist și curajos cutreieră Universul rezolvând orice provocare. În comparație, generația actuală de lideri ai PNL, care nu înțeleg nici măcar problemele țării și ale oamenilor poate fi socotită ultima în calea progresului adevărat, a dezvoltării durabile, a întăririi democrației și statului de drept, în folosul imediat și ireversibil al tuturor categoriilor sociale pe care le garantează fundamentat, în principal prin forțe și resurse proprii, Programul de guvernare al PSD.

Faptul că au încercat, de Ziua Națională, să-și îmbunătățească imaginea prin asocierea cu simbolistica Arcului de Triumf, excluzând tocmai participarea populară, este o nouă dovadă de aroganță, de trufie, de înfumurare care completează sugestiv schița portretului liberal.”, susține aceasta.