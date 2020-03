Toate cazurile de COVID-19 din judeţ vor ajunge la spitalul din Mioveni, anunță șeful CJ Argeș

Toate cazurile de COVID-19 din Argeş vor fi direcţionate către spitalul din oraşul Mioveni, a anunţat, miercuri, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ), Dan Manu potrivit Agerpres.

"Am propus Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care astăzi s-a întrunit şi a votat, o hotărâre prin care separăm apele la nivel de servicii medicale în regim de urgenţă. (...) Am hotărât să avem două unităţi sanitare mari care pot să facă aceste servicii medicale. Este vorba de Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, care va asigura (...) servicii medicale în regim permanent (...), toate cazurile de urgenţă din judeţul Argeş care nu sunt purtători sau suspecţi de COVID-19, iar un alt spital, în care vor fi internaţi atât suspecţii, cât şi cei pozitivi (...), este Spitalul 'Sfântul Spiridon' Mioveni", a declarat Manu.El a subliniat că spitalul de la Mioveni, dat recent în folosinţă, are aparatura şi dotările necesare, dar nu are personal suficient. Pentru rezolvarea acestei probleme, s-a luat decizia ca pentru o perioadă de două luni, cu posibilitate de prelungire, să fie detaşat personal medical de la spitalele din Câmpulung Muscel, Curtea de Argeş şi Costeşti, dar şi de la Secţia de Boli Infecţioase a SJU Piteşti."Avem aşadar Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, care va asigura asistenţă medicală de urgenţă pentru toate persoanele care nu sunt suspecte şi nici purtătoare de virus COVID-19 şi avem Spitalul Mioveni numai pentru cei care sunt cu coronavirus. În spitalele de la Câmpulung Muscel, Curtea de Argeş şi Costeşti (...) vom asigura o spitalizare minimală, servicii minimale în profil de urgenţă", a mai spus Dan Manu.Potrivit reprezentanţilor CJ Argeş, la ultimele videoconferinţe la care au participat ministrul Sănătăţii şi managerii spitalelor s-a stabilit ca fiecare judeţ să identifice "un spital care să asigure asistenţă medicală pentru cazurile COVID-19 şi cazurile COVID-19 cu comorbidităţi"."Recomandarea a fost ca, în această etapă, spitalele judeţene să asigure asistenţă medicală de urgenţă pentru cazurile non-COVID. În ceea ce priveşte Spitalul Mioveni, autorizaţia de funcţionare şi avizul de structură pe perioada stării de urgenţă sunt date de DSP Argeş", precizează CJ.Spitalul din Mioveni, inaugurat în octombrie 2019, are 250 de paturi, împărţite pe şase secţii."Spitalul a fost conceput să reziste la cutremure de până la 9,4 grade Richter. Are, de asemenea, un adăpost antiatomic de 225 metri pătraţi, ce poate găzdui 100 de persoane. Clădirea poate funcţiona independent timp de 48 ore cu energie electrică şi apă, din resurse proprii, în caz de calamitate", se arată în prezentarea de pe site-ul unităţii medicale.