Toate cele 98 de strofe ale poeziei "Luceafărul" vor fi inscripţionate pe plăci din piatră care vor fi amplasate în municipiul Botoşani, pe un pietonal care va include obiective legate de Mihai Eminescu, conform Agerpres.

Lucrările vor fi realizate în cadrul proiectului "Eminescu - One Culture, One Route in Botoşani-Bălţi Cross-Border Area", derulat prin Programul Operaţional Comun România - Republica Moldova 2014-2020, derulat de municipiul Botoşani în parteneriat cu municipiul Bălţi din Republica Moldova.Proiectul propune creşterea atractivităţii turistice a celor două municipalităţi din zona transfrontalieră cu un nou traseu cultural turistic comun, cu o imagine unică."La Botoşani se propune realizarea unui traseu pietonal cultural 'Mihai Eminescu', începând din Centrul istoric şi urmăreşte obiectivele Centrul Naţional de Informare Turistică Botoşani, Aleea cafenelelor, Restaurantul Ciocârlia, Biserica Uspenia, locul naşterii poetului Mihai Eminescu, Casa Sommer, clădirea Primăriei municipiului Botoşani, Teatrul Mihai Eminescu, Parcul Mihai Eminescu şi Colegiul Naţional Mihai Eminescu. Vor fi amplasate plăci din piatră naturală inscripţionate cu cele 98 de strofe ale poeziei Luceafărul, date despre această creaţie literară şi despre poetul Mihai Eminescu, totemuri de prezentare sau amenajarea unui centru de conferinţe multimedia", precizează reprezentanţii Primăriei Botoşani.La Bălţi, traseul va include Aleea Lacului cu Nuferi, Aleea Clasicilor, Aleea Plopilor fără soţ şi Aleea Luceafărului.Valoarea totală a proiectului, care a fost lansat oficial miercuri, este de 1,6 milioane de euro, din care Primăriei municipiului Botoşani îi revin 730.880 de euro.