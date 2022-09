Toboşarul Taylor Hawkins, omagiat într-un concert-tribut la Los Angeles

Pink, Queen şi Alanis Morissette s-au aflat printre vedetele care i-au adus un omagiu lui Taylor Hawkins, regretatul baterist al trupei Foo Fighters, în cadrul unui concert-tribut desfăşurat marţi seară la Los Angeles, scrie bbc.com.

Liderul Foo Fighters, Dave Grohl, a spus că acest concert celebrează faptul că ''o sigură persoană a adus împreună atât de mulţi oameni''.

Printre invitaţi s-au mai numărat Miley Cyrus, Rush, Cars şi Mötley Crüe.

Alanis Morissette - pe care Hawkins a acompaniat-o la tobe înainte să se alăture Foo Fighters - a oferit o interpretare plină de energie a ''You Oughta Know'', în timp ce umoristul Dave Chapelle a interpretat un cover surpriză după ''Creep'', de la Radiohead.

Pink a avut mai multe apariţii în timpul concertului, alăturându-se lui Nancy Wilson de la trupa Heart într-un duet al melodiei ''Barracuda'', înainte de a aborda ''Somebody To Love'' de la Queen - o melodie pe care Hawkins o cânta deseori şi el în concert - sau pentru a interpreta alături de Foo Fighters ''The Pretender'' la finalul concertului, informează Agerpres.

Formaţia rock britanică Def Leppard a povestit că l-a întâlnit pe Hawkins pe când era ''un copil de 20 de ani'' şi lucra într-un magazin de chitare din Los Angeles.

''După vreo cinci ani, am făcut Top Of The Pops în Anglia, iar puştiul ăsta intră în cabină. Cântase la tobe pentru Alanis Morissette'', a povestit cântăreţul Joe Elliot.

''Era Taylor Hawkins. Aşa că în amintirea lui, haideţi să cântăm ceva ca lumea pentru Taylor''.

Trupa a interpretat ''Rock Of Ages'', iar apoi a cântat alături de vedeta pop Miley Cyrus o versiune extinsă a ''Photograph''.

''E asemenea unei uşi rotative de eroi rock în seara aceasta'', a spus Grohl la mijlocul concertului, la care au mai luat parte Sebastian Bach de la Skid Row, Geezer Butler de la Black Sabbath şi Lars Ulrich, de la Metallica.

Unul dintre cele mai emoţionante momente ale concertului i-a avut în prim-plan pe membrii supravieţuitori ai Nirvana, Grohl şi Krist Novoselic, care au cântat alături de muzicienii grunge Matt Cameron şi Kim Thayil de la Soundgarden - trupă al cărei regretat vocalist, Chris Cornell, a murit în urmă cu cinci ani.

Au cântat împreună versiuni tulburătoare ale ''The Day I Tried to Live'' şi ''Black Hole Sun'', prilej cu care li s-a alăturat la voce şi Taylor Momsen de la Pretty Reckless.

Rush, care deplânge de asemenea pierderea bateristului Neil Peart, a cântat ''Working Man'', cu asistenţă din partea lui Chad Smith de la Red Hot Chili Pepper şi ''YYZ'' cu Danny Carey de la Tool.

Iar Wolfgang Van Halen a cântat versiuni ale unor coveruri după piesele clasice pop-metal ''Panama'' şi ''Hot For Teacher''.

Concertul are loc la mai puţin de o lună după un omagiu similar desfăşurat pe stadionul Wembley din Londra, în timpul căruia trupei Foo Fighters i s-a alăturat Sir Paul McCartney, Liam Gallagher şi Supergrass

La acel concert, copiii lui Hawkins au jucat un rol cheie, fiul său adolescent Shane preluând tobele şi oferind o interpretare plină de patos a hiturilor Foo Fighters ''My Hero'' şi ''I'll Stick Around''.

Ceilalţi copii ai lui Hawkins, Everleigh şi Annabel, şi-au făcut de asemenea apariţia pe scenă în compania mamei lor, Alison, după de ce Brian May, de la Queen, a interpretat ''Love Of My Life'' - la cerea specială a lui Alison.

Cu puţin timp în urmă, în deschiderea spectacolului, fiica lui Grohl, Violet, a oferit o interpretare emoţionantă a hitului ''Hallelujah'' al lui Leonard Cohen.

Şase ore mai târziu, Foo Fighters a finalizat concertul cu ''Everlong''.

''Este pentru Taylor'', le-a spus Grohl spectatorilor de pe Kia Forum din Los Angeles. ''Te iubim''.

Hawkins a fost baterist în trupa Foo Fighters din 1997 până la decesul său în martie anul acesta, la vârsta de 50 de ani.

Nu a fost anunţată o cauză a morţii, deşi raportul toxicologic a scos la iveală urme a 10 substanţe în organismul muzicianului, printre care opioide, marijuana şi antidepresive.

Anchetatorii nu au precizat dacă mixul de substanţe a fost un factor al decesului.

Încasările obţinute atât în urma concertului din Londra, cât şi a celui din Los Angeles vor fi donate organizaţiilor de caritate Music Support şi MusiCares.