Tom Hanks se află în negocieri pentru a juca rolul Colonelului Tom Parker, managerul lui Elvis Presley

Tom Hanks se află în negocieri pentru a juca rolul managerului lui Elvis Presley, emblematicul Colonel Tom Parker, în filmul care va fi regizat de Buz Luhrmann, produs de Warner Bros. despre legendarul muzician, scrie Variety, potrivit news.ro.

Luhrmann va regiza filmul. El va scrie şi scenariul împreună cu Craig Pearce.

Parker l-a descoperit pe Presley şi este responsabil pentru diferite etape ale artistului, inclusiv înţelegerea lui Presley cu casa de discuri RCA şi pentru cariera sa de succes ca actor.

În timp ce Luhrmann s-a gândit la o vedetă pentru rolul lui Parker, pentru rolul lui Presley vrea un debutant. Regizorul a început castingul.

Surse spun că bugetul nu este încă finalizat, însă angajamentul lui Hanks va determina studioul să grăbească proiectul.

Luhrmann speră să înceapă producţia anul acesta.

Hanks a portretizat pe ecran mai multe personalităţi din viaţa reală precum astronautul Jim Lovell în "Apollo 13", editorul Ben Bradlee de la Washington Post în "The Post", pilotul Chesley Sullenberger în "Sully", căpitanul Richard Phillips în "Captain Phillips", Walt Disney în "Saving Mr. Banks", şi Mister Rogers în viitorul "A Beautiful Day in the Neighborhood", producţie a companiei Sony.

Hanks poate fi văzut în curând şi în drama "Greyhound" şi va fi Woody în "Toy Story 4".

Tom Hanks, născut pe 9 iulie 1956, este actor, regizor şi producător american de film, care a câştigat de două ori premiul Oscar la categoria "cel mai bun actor principal", cu rolurile interpretate în filmele "Philadelphia" şi "Forrest Gump". Starul american a primit alte trei nominalizări la Oscar pentru prestaţiile sale din filmele "Vreau să fiu mare/ Big", "Salvaţi soldatul Ryan" şi "Naufragiatul". În palmaresul său se mai află patru Globuri de Aur şi un Urs de Argint, câştigat la Festivalul de Film de la Berlin în 1994, pentru "Philadelphia".