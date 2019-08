Toni Neacșu a 'explodat' în cazul Caracal: 'Ce face Guvernul Dăncilă este un teatru ieftin, o farsă populistă și electorală'. OUG lui Birchall, criticată

Avocatul Toni Neacșu critică dur proiectul de OUG anunțat de Ana Birchall prin care se propun pedepse majorate pentru infracțiuni contra persoanei și înăsprirea condițiilor pentru eliberare condiționată, afirmând pe Facebook că „ce face Guvernul Dancilă este un teatru ieftin, o farsă populistă și electorală pentru a da satisfacție de moment emoției publice”. Mai mult, el precizează că „întreg demersul este neconstituțional”.

„Odată cu cazul Caracal am intrat definitiv în siajul demagogiei și a populismului.

Ce face Guvernul Dancilă este un teatru ieftin, o farsă populistă și electorală pentru a da satisfacție de moment emoției publice. Exploatarea politică a suferinței umane este cea mai abjectă formă de guvernare.

Bineînțeles că, în primul rînd, întreg demersul este neconstituțional. Efectul direct și imediat al referendumului pe justiție din 26 mai 2019 este că nu se mai poate reglementa prin ordonanțe de urgență "în domeniul infracțiunilor, pedepselor și al organizării judiciare". Infracțiunile și pedepsele sunt prevăzute în Codul penal și orice modificare a acestuia prin Ordonanță de urgență este vădit și explicit neconstituțională. Încă prin Decizia nr. 682/2012 Curtea Constituțională a stabilit că voința poporului nu poate fi nesocotită, indiferent de tipul de referendum, iar referendumul consultativ produce efecte obligatorii în sensul că nu se poate reglementa împotriva lui.

Dezvăluire ȘOCANTĂ în cazul lui Bogdan Drăghici: Fata ar fi făcut mărturisirea de teamă ca și surorile mai mici să nu pățească același lucru

Desigur, neconstituționalitatea demagogicei ordonanțe de urgență a Guvernului va putea fi stabilită doar de Curtea Constituțională, ulterior intrării în vigoare, printr-o excepție de neconstituționalitate invocată de Avocatul Poporului sau de părți în dosare, însă rezultatul este previzibil: reglementările contrare referendumului pe justiție nu vor produce nici un efect.

Abia aștept să se dea ordonanța pentru ca apoi s-o atac în toate dosarele pe care le am, iar ca mine gândesc toți avocații de penal, pentru că justiția nu poate fi înlocuită de populism. Însă sunt sigur că arhitecții acestui demers (gurile rele vorbesc de Oana Hăineală) nici nu se așteaptă ca modificările la Codul penal să producă vreun efect în viața juridică reală.

Nu este doar o ironie, dar dacă ar există consecvența și valori în politica noastră ar trebui ca Președintele României, impulsionat și sprijinit de opoziția politică și de corul haștagit al asociațiilor civice, să facă un desant la Guvern și să se ia la trântă cu elefantul care bântuie pe acolo, ordonanța pe justiție.

În concluzie, modificările la codul penal gândite de Guvern nu vor produce niciodată efecte juridice, nu i se vor aplica nici lui Dincă și nici celorlalți nemernici care în viitor vor face infracțiuni similare. E doar un exercițiu de imagine, păgubos pentru statul de drept în primul rând.

În ce privește modificările la codul de procedură penală, ele sunt inutile și tautologice. Practic nu se modifică nimic, se pun câteva virgule pe ici pe colo și se reglementează ceea ce și până acum era reglementat la fel, desigur dacă deții un minim bagaj de cunoștințe juridice. Da, percheziție domiciliară se putea și până acum efectua noaptea în cazul infracțiunii flagrante, nu se schimbă absolut nimic.

Singura modificare care formal se justifică este aceea de la art.293 (În cadrul constatării infracțiunii flagrante se poate pătrunde într-o locuință sau în orice spațiu delimitat în orice mod ce aparține ori este folosit de o persoană fizică sau juridică, pentru prinderea făptuitorului ori pentru a pune capăt activității infracționale, precum și pentru înlăturarea unei primejdii privind viața, integritatea fizică sau bunurile unei persoane.), dar asta nu pentru că până acum lucrurile nu stăteau așa ci doar pentru a împiedica pe viitor ca procurori ca cel de la Caracal să-și bată joc de bunul simț.

PS Așa cum am promis, nu am vorbit nimic zilele acestea de cazul Caracal, dintr-o decență pe care cred că trebuia s-o aibă mai mulți. Excesele media din toate părțile trimit în derizoriu și penibil atât anchetele penale cât și profesia de avocat pe care o reprezint.”, scrie Toni Neacșu pe Facebook.