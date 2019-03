Toni Neacșu aruncă bomba: 'Senzațional, excepțional! Încă un inculpat celebru e salvat de ordonanța pe coduri a catastrofei naționale!'

Avocatul Toni Neacșu, fost membru al CSM, arată într-o postare pe Facebook că, dacă vor fi modificate Codurile penale prin OUG, primul beneficiar al acestor modificări va fi chiar Laura Codruța Kovesi, deoarece unele fapte vor fi prescrise în cazul ei.

”Senzațional, excepțional! Republica borfașilor mai dă o lovitură! Încă un inculpat celebru e salvat de ordonanța pe coduri a catastrofei naționale!

Modificarea codurilor penale prin ordonanță de urgență se face în folosul penalilor și inculpaților.

O astfel de inculpată care va beneficia de modificarea codurilor penale este Laura Codruța Kovesi. Aceasta este inculpată pentru 3 infracțiuni, luare de mită (fapta din aprilie 2011), abuz în serviciu (faptă din 2010-2011) și mărturie mincinoasă (faptă din 2017).

Luarea de mită și abuzul în serviciu sunt infracțiunile de corupție cele mai grave de care este acuzată.

Cum urmărirea penală a început abia în 13 februarie 2019, dacă vor apărarea modificările codului penal prin ordonanță de urgență, infracțiunea de abuz în serviciu este deja prescrisă general (în 6 ani de la data faptei) și parchetul va fi nevoit să dispună clasarea pentru aceasta.

Deci, inculpata Laura Codruta Kovesi este beneficiara de lux a ordonanței de urgență pe coduri.

Nu mai faceți coduri pentru penali și inculpați! Nu mai salvați inculpații de justiție!

Nu le mai dați inculpaților controlul judiciar așa cum prevede legea și nu mai lăsați instanțele de judecată și judecătorii să se pronunțe pe legalitatea măsurilor luate de procurori.

Independența justiției e o noțiune depășită la fel cum a fost o greșeală c-am aderat pripit la Convenția europeană a drepturilor omului. Drepturile omului sunt un lux în România de care nu avem timp.

Puneți presiune pe Înalta Curte de Casație și Justiție care va judeca contestația la controlul judiciar împotriva inculpatei Kovesi.

Trimiteți petiții, faceți lanțuri umane, dați comunicate de presă, dați interviuri cu ambasadori, ieșiți în piață, pichetați instanțele, faceți gălăgie și haos, totul împotriva justiției.

Este inadmisibil ca justiția și judecătorii să fie lăsați liberi sa decidă, cine se cred?

Pe 3 aprilie 2019 aboliți independența justiției, măcar o zi, cât să scape sigur inculpata Kovesi, apoi mai vedem, poate ne obișnuim așa și facem justiția în stradă, pe Maidan, așa cum trebuie, iar nu în instanțe independente cu judecători imparțiali, cine se cred?

Evident, citiți în notă ironică acest mic pamflet.

O variantă a modificărilor care ar trebui operate de urgență codurilor penale, urgența fiind dată de obligația punerii de acord a acestora cu deciziile Curții Constituționale și de nevoia restabilirii în România a stării de constituționalitate, găsiți aici.

Linsajul public la care sunt supusi procurorii din Sectia speciala a PICCJ este inadmisbil. CSM-ul ar trebui sa reactioneze de urgenta si sa apere independenta justitiei, la fel cum Guvernul ar trebui sa protesteze ferm la Bruxelles fata de presiunile si ingerintele asupra justitiei facute de unii ambasadori si oficiali straini. Este inadmisibil ca procedurile judiciare in curs sa fie influentate in aceasta modaliatate si practic sa se ceara neaplicarea legilor penale in vigoare in folosul unor inculpati” scrie Toni Neacșu pe Facebook.