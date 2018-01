Tony Blair îndeamnă la „oprirea nebuniei Brexitului”

Fostul premier britanic Tony Blair îşi avertizează compatrioţii că nu mai dispun de mult timp să revină asupra deciziei de a părăsi Uniunea Europeană (UE), o decizie care, preconizează el, va marginaliza Regatul Unit şi va fi amarnic regretată, scrie Reuters, potrivit news.ro.

Într-un articol publicat joi pe site-ul său, fostul lider laburist, care a condus Guvernul din 1997 în 2007, apreciază că Marea Britanie va ieşi din Brexit mai săracă şi mai slăbită şi subliniază că premierul Theresa May nu a rezolvat, încă, problema Irlandei de Nord.

”Comitem o eroare pe care lumea de azi nu o poate înţelege şi pe care generaţiile viitoare nu o vor putea ierta”, scrie Tony Blair.

”Anul 2018 este ultima noastră şansă să obţinem dreptul de a spune dacă noua relaţie cu Europa care ne va fi propusă va fi mai bună ca actuala”, continuă el.

Aceasta nu este prima oară când Tony Blair îşi îndeamnă compatrioţii să renunţe la Brexit, în pofida faptului că această perspectivă pare puţin realistă, în contextul în care atât Partidul Laburist, cât şi Partidul Conservator, aflat la putere, susţin o ieşire din UE.

Opinia publică britanică pare în cea mai mare parte a ei împărţită în problema Brexitului, însă doreşte, în schimb, tot mai mult, să aibă un cuvân de spus cu privire la condiţiile divorţului.

Potrivit unei anchete publicate joi, 80% dintre activiştii laburişti se pronunţă în favoarea organizării unei asemenea consultări, o poziţie contrară liderului lor, Jeremy Corbyn, care pledează ca Parlamentul de la Westminster să aibă ultimul cuvânt.

"There's got to come a point, and 2018 is the year, where we can compare properly our existing EU membership and the alternative to it". Tony Blair on why he is arguing for the British people to have their say again. Read his article #BrexitFacts https://t.co/ppozSqehRA #R4Today pic.twitter.com/y3WXBUgts7