'Top Gun: Maverick' a debutat pe primul loc în box office-ul nord american, cu vânzări uriașe de bilete

„Top Gun: Maverick”, cu Tom Cruise, a înregistrat vânzări de bilete uriaşe în weekendul său de deschidere, strângând 134 de milioane de dolari de la 4.732 de cinematografe din America de Nord, potrivit Variety.

Producţia Paramount şi Skydance este de aşteptat să strângă 151 de milioane de dolari până luni, sfidând aşteptările şi în acelaşi timp încercând să stabilească un nou punct maxim pentru weekendurile de deschidere a Zilei Memoriale. („Pirates of the Caribbean: At World’s End” de la Disney, care a strâns 153 de milioane de dolari în weekendul de debut din 2017, deţine în prezent recordul), conform news.ro.

La novel internaţional, continuarea filmului din 1986 „Top Gun” a înregistrat 109 milioane de dolari, iar la nivel global - 248 de milioane de dolari.

„Top Gun: Maverick” este debutul la nivel naţional cu cele mai mari încasări din cariera de 40 de ani a lui Cruise şi primul său debut care a depăşit 100 de milioane de dolari în weekendul de deschidere. Anterior, „Războiul Lumilor”, care a avut în weekendul de lansare 64 de milioane de dolari în 2005, a fost cel mai bun pentru Cruise.

Este, de asemenea, unul dintre cele mai importante debuturi din epoca pandemiei după „Spider-Man: No Way Home” (260 de milioane de dolari), „Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (187 de milioane de dolari) şi „The Batman” (134 de milioane de dolari).

„Doctor Strange in the Multiverse of Madness” a coborât un loc, până pe doi, în al patrulea weekend de la premieră. Filmul a avut încasări de 16,4 milioane de dolari. Continuarea cu Benedict Cumberbatch a generat 375 de milioane de dolari la novel naţional şi 868.7 milioane de dolari la nivel global până în prezent.

„The Bob’s Burgers Movie” a debutat pe locul trei în clasamentul nord-american, cu 12,6 milioane de dolari.

Pe locul patru, „Downton Abbey: A New Era” a adunat 5,9 milioane de dolari între vineri şi duminică. Se estimează că va genera 7,5 milioane de dolari din 3.830 de cinematografe până luni. După două weekenduri în cinema, continuarea lungmetrajului britanic a adunat 30 de milioane de dolari în America de Nord şi 68,9 de milioane de dolari la nivel global.

Producţia animată Universal „The Bad Guys” a coborât trei locuri, până pe cinci, în al şaselea weekend de la premieră cu 4,6 milioane de dolari din 2.944 cde cinematografe.

„Sonic the Hedgehog 2” de la Paramount s-a clasat pe locul şase cu 2,5 milioane de dolari.

„Everything Everywhere All at Once” (A24) a coborât şase locuri, până pe şapte, în al zecelea weekend de la premieră, generând venituri de 2,5 milioane de dolari.

Topul este completat de „The Lost City” (1,7 milioane de dolari venituri), „Men” (1,2 milioane de dolari) şi debutul pe 10 cu „F3: Fun and Frustration” (1 milion de dolari).