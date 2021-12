Topul celor mai bune scenarii din secolul 21 întocmită de scenariști: filmul 'Get Out' se află pe primul loc

Scenariştii din cinematografie au decis: filmul "Get Out" are cel mai bun scenariu din secolului 21, cel puţin până în prezent, relatează AFP, arată Agerpres.

Membrii Sindicatului scenariştilor americani au votat acest thriller din 2017, regizat de Jordan Peele, drept cel mai bun scenariu din ultimii 21 de ani, "Get Out" situându-se în fruntea unei selecţii ce cuprinde în total 101 producţii.

"Eternal Sunshine of the Spotless Mind", cu Jim Carrey şi Kate Winslet, ocupă locul secund pe podium, devansând producţia "The Social Network", despre crearea Facebook, şi filmul noir sud-coreean "Parasite", recompensat cu Oscar în 2020.

Selecţia scenariştilor include genuri diverse, de la filme de animaţie ("The Incredibles"), filme de acţiune, precum "Ocean's Eleven", documentarul-parodie "Borat" şi producţii ce îmbină anticipaţia şi oniricul, precum "Inception", de Christopher Nolan.

"Însuşi conceptul de 'scriitură pentru marele ecran' traversează o criză existenţială", se subliniază pe pagina de internet a sindicatului scenariştilor.

"Sistemul de studio a lăsat loc sistemului de streaming în care totul, indiferent de sursă, concurează pentru atenţie. Această democratizare a conţinutului a însemnat şi o schimbare a numeroase reguli", se arată în mesaj.

"Profunzimea caracterului, cândva rezervată strict dramei sau filmului tematic, nu mai este exclusă într-un film cu supereroi sau într-un film despre o domnişoară de onoare care se poartă urât. Iar genurile care anterior erau bine definite, precum cel ştiinţifico-fantastic ori horror, comedia sau drama, se intersectează liber, uneori într-un singur scenariu", continuă textul.

Această nouă selecţie a scenariştilor vine în continuarea unei liste anterioare, realizată în urmă cu cincisprezece ani, în care s-a distins legendarul film "Casablanca", cu Humphrey Bogart, al cărui scenariu a fost desemnat cel mai bun din toate timpurile, urmat de "The Godfather".