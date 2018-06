Trădat de doi senatori plecaţi la PSD, Băsescu mai primeşte o lovitură: senatorii PMP rămân fără privilegii

Este oficial, partidul condus de fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, a rămas fără grup parlamentar la Senat. Totul s-a petrecut săptămâna trecută, atunci când doi senatori PMP au decis să treacă la PSD. Este vorba despre Ion Ganea și Talpoș Ioan-Iustin, care i-au dat fostului lor şef de partid o lovitură decisivă.

Anunţul privind desfiinţarea oficială a grupului PMP din Senat a fost făcut astăzi, în şedinţa camerei. Conform România Tv consecinţele pe care le vor avea de înfrutat senatorii PMP sunt pirederea maşinilor de serviciu, dar şi a dreptului de a avea consilieri plătiţi cu bani din partea Parlamentului.

Vestea vine într-o zi extrem de fericită pentru fostul şef de stat, care astăzi a devenit bunic pentru a patra oară, după ce fiica sa Elena a născut.

UPDATE

- Grupul parlamentar PMP din Senat nu mai funcţionează după ce luni senatorul Iustin Talpoş şi-a anunţat, în plen, demisia din acest grup şi trecerea la Partidul Social-Democrat, anunţă Agerpres.



"Vreau să vă anunţ că demisionez din grupul parlamentar PMP şi începând de azi voi activa în grupul parlamentar al PSD", a declarat Talpoş.



În context, liderul grupului parlamentar social-democrat din Senat, Şerban Nicolae, a precizat că grupul parlamentar PSD reprezintă jumătate plus unu din totalul senatorilor, în urma anunţului făcut de Talpoş, coroborat cu cel făcut săptămâna trecută de Ion Ganea, care, de asemenea, a demisionat din PMP pentru a trece la social-democraţi.



"În urma anunţului făcut de domnul sentor Talpoş, coroborat cu cel făcut de domnul senator Ganea săptămâna trecută, grupul parlamentar al PSD din Senatul României numără 68 de senatori plus cel care vă vorbeşte, ceea ce înseamnă că la acest moment grupul nostru reprezintă jumătate plus unu din total senatori, aşa cum se prezintă astăzi", a menţionat Nicolae.



El a adăugat că, în aceste condiţii, grupul parlamentar al PMP nu mai funcţionează, întrucât nu mai întruneşte numărul minim de membri, respectiv şapte.



"Aş vrea să pun în discuţie şi să luăm notă de faptul că la acest moment funcţionează, potrivit regulamentului, doar cinci grupuri parlamentare, întrucât grupul parlamentar fost al PMP nu mai întruneşte numărul minim de membri, respectiv cel de şapte. Vă rog să luăm act de acest lucru", a subliniat senatorul PSD.



Senatorul Ion Ganea şi-a anunţat în plen, săptămâna trecută, demisia din PMP şi a precizat că îşi va continua activitatea în grupul PSD.



Potrivit regulamentului Senatului, un grup parlamentar poate fi constituit şi poate funcţiona numai dacă cuprinde cel puţin şapte senatori, care au fost aleşi pe listele aceluiaşi partid, ale aceleiaşi organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice sau alianţe electorale.