Trădător sau erou? Povestea fabuloasă a bancherului care a oprit căderea Kievului, la invazia Rusiei. A fost ucis de serviciile secrete ucrainene

Rezistenţa Ucrainei ar fi putut lua sfârşit în primele zile ale invaziei ruseşti din februarie 2022, dacă un bancher ucrainean pe nume Denis Kireev nu ar fi livrat informaţii valoroase Kievului, potrivit cotidianului american The Wall Street Journal. Numai că, nouă zile mai târziu, bancherul a fost ucis de serviciile secrete ucrainene. Personalitatea sa rămâne învăluită în mister.

A fost un trădător sau un erou? Wall Street Journal lasă întrebarea deschisă la finalul unei ample investigaţii consacrate lui Denis Kireev, publicată miercuri şi preluată de presa internaţională, informează News.ro.

Acest finanţist în vârstă de 45 de ani a jucat un rol important chiar înainte de începerea invaziei ruseşti în Ucraina în februarie 2022. Câteva zile mai târziu, a fost împuşcat în cap. Presa, cum ar fi site-ul belarus independent Nexta, a subliniat că acesta era suspectat de trădare.

În încercarea de a face lumină asupra personalităţii acestui bancher controversat şi a motivelor pentru care a fost eliminat, cotidianul economic american a studiat documente ale serviciilor de informaţii şi a intervievat oficiali guvernamentali americani şi ucraineni, precum şi actuali şi foşti membri ai agenţiilor de securitate ucrainene, dar şi rude, agenţi de securitate şi asociaţi ai lui Denis Kireev.

LEGĂTURI CU CERCURILE POLITICE ŞI MILITARE RUSEŞTI



"Dacă nu ar fi fost domnul Kireev, foarte probabil Kievul ar fi fost cucerit", a declarat generalul ucrainean Kirlio Budanov, şeful serviciului de informaţii al armatei ucrainene, GUR, citat de Courrier International. Potrivit acestuia, bancherul ucrainean a furnizat informaţii valoroase cu câteva zile înainte de începerea ofensivei de amploare lansate de Vladimir Putin.

Dar cine era el cu adevărat?

Pe parcursul carierei sale, Denis Kireev s-a dovedit a fi la fel de priceput în lumea finanţelor ca şi în dezvoltarea conexiunilor sale internaţionale. "Îi plăcea să joace rolul lui 007", potrivit unuia dintre prietenii săi apropiaţi, citat de Wall Street Journal.

A lucrat mai întâi pentru sucursale ale unor bănci occidentale precum Crédit Lyonnais şi ING, apoi, începând din 2006, şi-a oferit serviciile unor oameni de afaceri apropiaţi Rusiei, în regiunea Doneţk, dezvoltând legături cu cercurile politice şi militare de cealaltă parte a frontierei.

Când Volodimir Zelenski a venit la putere în 2019, a fost propus pentru a prelua conducerea unei importante bănci de stat, dar loialitatea sa faţă de ţară a fost pusă la îndoială în mod public, iar postul i-a scăpat printre degete.

În primăvara anului 2021, când Rusia a început să adune trupe la graniţa ucraineană, generalul ucrainean Kirilo Budanov i-a cerut lui Denis Kireev să se folosească de contactele sale financiare şi de securitate pentru a se infiltra în serviciile de informaţii militare ruseşti. "Avea cercul necesar de cunoştinţe. Tranzacţiile financiare se efectuau prin intermediul acestuia. De aceea era în contact cu toată lumea, inclusiv cu oameni foarte influenţi", a povestit Budanov. Contactele sale privilegiate şi mai multe vizite în partea rusă i-ar fi permis să obţină informaţii din partea serviciilor speciale şi a lumii financiare. Aşa că el ar fi fost avertizat de pregătirea unei invazii ruseşti încă din toamna anului 2021.



PARTICIPĂ LA NEGOCIERILE CU RUSIA



La 18 februarie 2022, Denis Kireev plănuise să îşi ia câteva zile de vacanţă, aşa cum făcea în fiecare an, în Alpii francezi, dar, având în vedere urgenţa situaţiei din ţara sa, şi-a lăsat soţia şi fiul să plece singuri. Cinci zile mai târziu, pe 23 februarie, l-a alertat pe generalul Budanov că Vladimir Putin urma să invadeze Ucraina în dimineaţa următoare.

El ar fi dat detalii despre această operaţiune, care avea ca scop "cucerirea Kievului în trei zile", inclusiv despre atacul aerian asupra aeroportului Hostomel, pe care trupele ruseşti urmau să-l preia în curând. Au fost informaţii care, potrivit generalului Budanov, au permis armatei ucrainene să se pregătească pentru acest atac şi să câştige ore preţioase.

La cererea lui Budanov, bancherul ucrainean a participat apoi la două runde de negocieri cu Moscova, în Belarus. A fost o modalitate pentru Kiev de a câştiga timp pentru a reorganiza apărarea ţării. Rolul principal al lui Denis Kireev a devenit atunci evident.

Acesta a fost momentul când serviciul ucrainean de securitate internă, SBU, care are legături istorice cu Rusia, a început să suspecteze un joc dublu din partea negociatorului.

La 5 martie, un ofiţer de contrainformaţii al SBU l-ar fi invitat pe bancher în gara din Kiev. A fost o ambuscadă. Câteva ore mai târziu, Denis Kireev a fost găsit mort pe stradă. Fusese împuşcat în frunte.

DECORAT POST-MORTEM DE ZELENSKI



A fost bancherul ucrainean victima unei operaţiuni de represalii din partea FSB, serviciul de securitate rusesc? Teoria este cu atât mai plauzibilă cu cât FSB este clar că s-a infiltrat în rândurile SBU.

"Moartea sa se datorează lipsei de coordonare între diferitele noastre servicii în aceste prime zile de război", a comentat sec Mihailo Podoliak, consilier al preşedintelui ucrainean, în ziua publicării anchetei Wall Street Journal.



În ziua înmormântării sale la Kiev, Denis Kireev a primit onorurile cuvenite unui erou naţional şi a fost decorat post-mortem de preşedintele Zelenski pentru "servicii excepţionale în apărarea suveranităţii şi securităţii statului".

