Trafic BLOCAT în Eurotunel: trenurile nu circulă între Franța și Marea Britanie

Compania feroviară Eurostar, care operează trenuri între Londra și Paris sau Bruxelles, trecând prin Eurotunnel, a suspendat sâmbătă circulația trenurilor spre și dinspre Marea Britanie din cauza unei persoane ce a pătruns ilegal în zona șinelor de cale ferată lângă gara St Pancras din Londra, relatează Mediafax.

"În această dimineață (sâmbătă), am suspendat toate serviciile spre și dinspre gara St Pancras din Londra, din cauza unui intrus pe șine", a anunțat compania Eurostar, potrivit cotidianului The New York Times. O reprezentantă a companiei a explicat că intrusul a fost descoperit în apropiere de gara internațională St Pancras din Londra, precizând că circulația feroviară în zonă este suspendată cel puțin până la ora locală 09:45 (ora României, 11:45).