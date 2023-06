Tragica soartă a eroilor din seria B.D: cum și-au găsit sfârșitul protagoniștii acestui film / Imagini de senzație de la filmări

Studiourile Bufteau au dezvăluit imagini inedite, surprinzătoare, care ne arată cum se distrau actorii în timpul filmărilor. În aceste imagini, putem vedea pe Gogu, patraulea, Trandafiri, dar și pe legendarul Toma Caragiu, talentatul Sebastian Papaiani, carismaticul Dumitru Furdui și inconfundabilul Iurie Darie în timp ce lucrau la cele trei serii ale celebrei comedii B.D. Aceste cadre ne oferă o privire în culisele distracției și creativității care au însoțit realizarea acestor filme iconice.

Cele trei filme din serie au avut inițial următoarele titluri: Brigada de mărunțișuri; Brigada se afirmă și Brigada se agită, lucru ce a făcut dificilă identificarea lor in arhivele noastre, negativele foto fiind etichetate prescurtat.

Fotograf de platou la toate cele trei filme din seria B.D. a fost Raru Bănică. Regizor Mircea Drăgan. Filmările au avut loc in 1970 și 1971.

Filmul îi prezintă pe cei trei milițieni Toma Caragiu, Sebastian Papaiani, Dumitru Furdui conduși de Iurie Darie dejucând cu umor, o serie de „întâmplări” infracționale, unele avându-i în centru pe Dem Rădulescu, Puiu Călinescu și Jean Constantin. Niciunul dintre ei nu mai e printre noi.

Toma Caragiu a murit la cutremur

La cutremurul din 1977 au murit mulți oameni, printre care și Toma Caragiu. Acesta a fost găsit după șase zile de la cutremur, iar chipul său era distrus. Colegii l-au recunoscut după păr.

„Mi-am dat seama că era în casă, iar blocul lui ştiam că se prăbuşise. Am fugit acolo. Toma stătea la etajul 2, iar blocul se prăbuşise până la nivelul etajului 3.

Acolo am găsit câinele lui, un câine frumos, care era în casă, dar Toma nu era. Pe masă se aflau 4 pahare de whisky şi apă minerală, deci au fost patru persoane. Uşa spre casa scărilor era blocată. Am pus urechea acolo şi am auzit gemete. Am strigat dupa el, dar nu am primit niciun răspuns. A durat 6 zile si 6 nopti până a fost dezgropat”, își amintea actorul Ion Caramitru, potrivit newsweek.ro.

Dumitru Furdui moare în exil

L-a jucat pe Cristoloveanu în „Brigada Diverse intră în acţiune“ (1970), alături de Toma Caragiu, Sebastian Papaiani, Puiu Călinescu, sau Dem Rădulescu. N-a lipsit din comediile de neuitat „B.D. în alertă“ sau „B.D. la munte şi la mare“. A fost remarcabil în rolul inginerului agronom Geo în filmul „Toamna bobocilor“, regizat de Mircea Moldovan.

Piesele sale de teatru deranjau tot mai tare Securitatea și Partidul Comunist. „Spiritul liber al marelui actor a atras repetat cenzura, ultimele piese ale sale fiind aruncate la gunoi.

Este forțat de Securitate să plece din țară. În 1985 a făcut o manifestaţie de protest pe esplanada pariziană Trocadero, cerând dreptul de emigrare pentru fiul său.

Moartea sa, survenită în exil, la Paris, a lăsat unele semne de întrebare. Dumitru Furdui a murit pe 13 aprilie 1998, la Paris, după ce a căzut de la etajul opt al imobilului unde locuia, situat într-o periferie a capitalei franceze.

Iurie Darie, șeful B.D.

Iurie Darie s-a stins în urmă cu 10 ani de o boală nemiloasă și după o suferință de mai multe luni. A fost căsătorit cu actriță Consuela Roșu cu care a avut un băiat Alexandru (Ducu) Darie, născut în 1959.

Sebastian Papaiani s-a stins după o lungă suferință

Sebastian Papaiani a murit, în urmă cu șase ani, după o îndelungă suferință. Actorul era internat într-o clinică de recuperare după ce a fost găsit căzut de soție, după ce i s-a făcut rău în baie.

Puiu Călinescu și dramele sale

Puiu Călinescu a avut parte de roluri fabuloase și de experiențe cutremurătoare. Actorul nu a supraviețuit decât doi ani pierderii fiicei sale.

Dem Rădulescu avea să moară în septembrie 2000, iar Jean Constantin avea să ne părăsească în urmă cu exact 13 ani.