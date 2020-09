Traian Băsescu, despre Dana Budeanu: O femeie fără cultură. I se pare că-i deşteapta Pământului, dar e de un ridicol absolut

Candidatul PMP la Primăria Capitalei Traian Băsescu a comentat miercuri, la Adevărul Live, implicarea Danei Budeanu în campania electorală pentru locale, care a lansat mai multe acuzaţii la adresa candidatului susţinut de USR-PLUS-PNL Nicuşor Dan, şi elogii pentru Gabriela Firea. „O femeie fără cultură. I se pare că-i deşteapta Pământului şi e de un ridicol absolut", a afirmat Băsescu despre Dana Budeanu

Întrebat ce părere are despre implicarea Danei Budeanu în campania pentru Gabriela Firea, fostul preşedinte Traian Băsescu a catalogat-o drept „ridicolă”.

„O ridicolă. E o femeie fără cultură. I se pare că-i deşteapta pământului şi e de un ridicol absolut. Nu spun că Nicuşor Dan nu a intervenit pentru acel cetăţean care încălcase legea. Dar ajungea dacă se limita la această informaţie. Am văzut-o şi aseară, pur şi simplu fără vocabular. Se vede că e o femeie care nu citeşte. Nu are cuvintele la ea. Se face că gândeşte adânc, dar pare că nu are cu ce”, a explicat Traian Băsescu..

Dana Budeanu este cea care a făcut publică o discuţie dintre Nicuşor Dan şi Cristian Zărescu, consilierul primarului Sectorului 4, care viza ordinul de demolare a unei clădiri din ”Orăşelul Copiilor” aparţinând omului de afaceri Mihai Mitrache. Ulterior, ea a prezentat şi imagini de la întâlnirea lui Nicuşor Dan cu un dezvoltator imobiliar, pe tema unui PUZ contestat în instanţă.