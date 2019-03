Traian Băsescu: Eu cred că s-a aliat Pavelescu cu PSD, nu PNȚCD, care nu are de câștigat nimic în alianță

Traian Băsescu a declarat că nu și-ar fi imaginat că PNȚCD va face o alianță cu „partidul lui Ion Iliescu”, precizând că doar Aurelian Pavelescu s-a aliat cu PSD. Fostul președinte a adăugat că PNȚCD nu va câștiga nimic din protocol, iar „țărăniștii adevărați” nu vor promova PSD în campaniei.

„Pro România va avea probleme de prag. Nu sunt excluse problemele de prag la PMP. Mi l-am asumat în mod categoric (riscul netrecerii pragului - n.r.). E o asumare a tuturor fruntașilor partidului. De regulă se vorbește de cei 10, dar vreau să știți că marea majoritate a parlamentarilor sunt pe listă, până la 43, președinții de organizații sunt pe listă, în așa fel încât pe 27 mai, toți cei care avem răspunderi politice ne ducem în fața partidului cu scoruri, să nu poată un președinte de organizații să spună - eh, nu am fost eu pe listă, de asta s-au obținut rezultate proaste. Ești domnul președinte. Ești pe locul 35, dar ești acolo”, a afirmat Traian Băsescu, duminică la România Tv.

Fostul președinte a vorbit despre alianța USR-PLUS, precizând că partidul „cumpărat” de Dacian Cioloș este o cutie goală și nu știe ce pasiune are Dan Barna pentru „cutii goale”. Referitor la alianța prin care PNȚCD va susține europarlamentarii PSD, Băsescu s-a întrebat cum va merge un urmaș al lui Corneliu Coposu în campanie pe la ușile oamenilor să promoveze manifestul PSD.

„O alianță între USR și o cutie cumpărată, că Cioloș a cumpărat un partid și el, se numește PLUS. Nu știu ce pasiune are Barna pentru cutii goale, dar a adunat-o acolo în alianță, Alte alianțe nu sunt, decât a venit Pavelescu și a făcut o alianță cu PSD. Orice aș fi putut să cred numai să văd PNȚCD în alianță cu partidul lui Ion Iliescu, nu. Eu l-am ajutat pe Pavelescu, PNȚCD. Cred că a fost vorba de alegerile din 2008, când le-am luat un om pe listă și l-am băgat în Parlament ca să fie partid parlamentar. Și el s-a menținut după ce am intrat în Parlament ca fiind parlamentar PNȚCD. Cu asta i-am ajutat și la PPE că voiau să îi excludă și am tot întins-o până anul trecut când i-a exclus PPE. Nu are de câștigat nimic, după părerea mea, PSD pentru că țărăniștii adevărați nu se vor duce să promoveze PSD în campanie. Nu pot vedea un țărănist care merge din ușă în ușă cu manifestul PSD-ului, cu minciunile de acolo, să susțină votarea PSD-ului. Nu încape în capul meu o asemenea imagine. Cum spune urmașul lui Coposu unui alegător, știi suntem din alianță am venit și noi cu Pavelescu la PSD și vă rugăm să votați PSD? Eu cred că s-a aliat Pavelescu cu PSD, nu văd PNȚCD”, a explicat Băsescu.

El a adăugat că miza este foarte mare la alegerile pentru PE deoarece ar putea schimba raporturile de forțe între partide. Dacă PSD ia undeva la 32% la europene, iar PNL și PMP cumulat vor obține undeva la 38% atunci social-democrații vor avea o problemă gigantică.

„Miza este foarte mare a acestor alegeri europarlamentare. E pentru prima oară când alegerile europene vor schimba raporturile de forțe între partide. Pentru că orice procent ia PSD și Dragnea sub 46% e periculos, dar dacă va fi cumva sub 30% e vai de capul lui Dragnea. Și chiar dacă va fi peste 30%, dacă spre exemplu PNL și PMP cumulat îi vor depăși vor avea o problemă politică gigantică. Nu numai un semnal de alarmă. Cum mai spun ei – luăm aceste măsuri că ne-a mandatat electoratul? Face justiția zob că pe noi ne-a mandatat electoratul. Nu mai merge dacă obții un 31-32% și îți vine PNL plus PMP 38%”, a conchis Băsescu.

Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat joi că Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat și Partidul Ecologist Român susțin lista PSD la europarlamentare. Liderul social-democraților a adăugat că recomandarea PNȚCD a fost ca pe lista PSD să fie și preotul Cristian Terheș (acesta ocupă locul 4).