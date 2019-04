Traian Băsescu face lumină în războiul din justiție: cum se joacă, de fapt, în războiul Guvern vs Bruxelles

Traian Băsescu a declarat, duminică la Chișinău, că justiția este o competență partajată și Bruxelles are obligația să vegheze la crearea unui sistem de justiție indepedent, iar când Guvernul de la București îi spune lui Frans Timmermans că noi suntem suverani, atunci slăbește coeziunea UE.

„Justiția, marele subiect discutat în România, este o competență partajată. Bruxelles are obligația să vegheze la crearea unui sistem de justiție independent. Ce nu reglementează Bruxelles? Codul penal, care este atribut național pentru toate statele, nu există o reglementare obligatorie care să spună ăsta e Codul penal al UE. În schimb, Bruxelles are directive care trebuie implementate, două fiind restante în România, una ar fi confiscarea extinsă a banilor obținuți prin fraude și a doua consolidarea prezumției de nevinovăție. În acest context, este obligația noastră să acceptăm ceea ce am semnat, să punem în practică,pentru că altfel,cu Guverne precum cel al Ungariei, faimosul Viktor Orban, cu Guvernul Kaczyński de la Varsovia, cu Guvernul de la București care îi spune lui Timmermans că noi suntem independenți și suverani, coeziunea Uniunii Europene slăbește”, a afirmat Traian Băsescu, duminică, la Chișinău, unde PMP a prezentat programul partidului pentru alegerile europarlamentare.

Președintele de onoare al PMP, care deschide și lista partidului la alegerile europarlamentare, a mai spus că o problemă a Uniunii Europene, în prezent, este naționalismul populist, care este cea mai puternică armă folosită în UE.

„O altă mare problemă a UE venită pe fondul nemulțumirilor acumulate pentru nerezolvarea problemelor naționale ale UE este naționalismul populist. Este de fapt cea mai puternică armă a UE. Cu această armă 50% din Regatul Unit a votat ieșirea din UE. E utilizată și de alte state care vorbesc tot mai mult la nivelul liderilor despre suveranitate, reclamând suveranitate în raport cu Bruxelles-ul. Sigur ei mint, sunt politicieni ticăloși, dar când e vorba de interesele lor nu îi interesează proiecția pe care o dau în interiorul UE și procesul de consolidare a UE”, a explicat Băsescu.

„Orice stat membru, cum a făcut și România, la momentul când semnează tratatul de aderare, pune pe masă bună parte din suveranitate. Sunt șase mari competențe exclusive ale UE, în acel domeniu numai UE ia decizii pentru toate statele, sunt 14 mari competențe partajate între UE și statele membre. Asta înseamnă că statul membru are dreptul să reglementeze numai acolo unde în cele 14 domenii UE nu a reglementat. Și în sfârșit șase domenii de competență națională. Foarte puțin mai rămâne. Iar ideea care vine unor inclusiv de la noi, vreau să îmi manifest suveranitate, este o idee care nu are nimic în comun cu calitatea de membru al UE. Când ai intrat în UE ți-a pus bună parte din suveranitate pe masa UE”, a completat fostul președinte al României.

El a adăugat că soluția pentru consolidarea Uniunii este creșterea procesului de integrare și a coeziunii, precizând că sunt totuși state membre care au luat-o „aiurea pe cărări”.

„Singura soluție pentru a consolida UE este creșterea coeziunii UE și creșterea procesului de integrare. Nu poți să îmi ceri mie România să mă integrez și să respect toate regulile Uniunii când tu Germania îți faci conductă de gaze cu Federația Rusă. Aici când e vorba de luat pe cărări aiurea nici noi nu suntem mai breji. De unde la nivelul UE că deocamdată nimeni nu recunoaște Ierusalim ca și capitală a Israelului, Guvernul anunță că mută ambasada. O facem și noi de oaie”, a completat Traian Băsescu.

Nu în ultimul rând, acesta a spus că „Europa riscă să se îndrepte către destrămare”, în cazul în care „votul cetățenilor europeni este pentru partide naționaliste, suveraniste”.

„La nivelul UE nu există lideri politici de mare anvergură care să dea soluții pentru viitorul UE. Iar soluția, din punctul meu de vedere, ca om care a participat timp de 10 ani la Consiliul European, soluția este accelerarea integrării. Iar o integrare cât mai rapidă și mai profundă e cea care va reda Uniunii Europene calitatea de pol de putere. Pentru că în ultimii 10 ani și-a pierdut influența. În ultimii 10 ani s-a trecut de la o lume monopolară, SUA, după prăbușirea Uniunii Sovietice, la o UE tripolară, iar în momentul de față UE nu se mai află printre cei trei poli de putere globali. Cei trei poli de putere sunt astăzi SUA, China și Federația Rusă. Dacă nu vom consolida Uniunea Europeană, spațiul european va deveni un spațiu care va suporta efectele globalizării și nu va fi un spațiu care va participa la deciziile în procesul de globalizare. Nici Germania, nici România, nici Malta, nu pot face față singure procesului de globalizare. Numai o Europă consolidată va putea să urce pe puntea de comandă a puterii, să participe la decizii și să garanteze prosperitatea celor 500 milioane de europeni. Acesta este gândul, filosofia cu care noi plecăm în Parlamentul European”, a conchis Băsescu.