Traian Băsescu intervine în războiul dintre Palate! Ce sfat îi dă lui Klaus Iohannis: 'Din exterior se vede groaznic'

Fostul președinte Traian Băsescu l-a sfătuit pe șeful statului Klaus Iohannis să îi propună premierul Viorica Dăncilă semnarea unui pact de coabitare, în contextul în care blocajul între Președinție și Guvern "din exterior se vede groaznic".

"Toate instituțiile se bat cu toate instituțiile, iar blocajul între colobararea între Președinție și Guvern este extrem de dăunătoare și ține lucrurile blocate, pe de o parte în interior, iar din exterior vă pot asigura că se vede groaznic. Se vede o țară care nu e gestionată, care nu are direcție și obiective. Iar aici, să nu se supere președintele Iohannis, dar putea să mă urmeze, pentru că știa foarte bine despre PSD că nu are reguli, iar când un partid nu are reguli pentru a acapara puterea, trebuie să faci un lucru simpli, să impui reguli, iar regulile puteau fi impuse între președinte și premier. Fără un protocol între președinte și premier nu merge și se vede acum. Domnul Iohannis trebuie să îi propună doamnei Dăncilă un pact de coabitare"; a declarat vineri Traian Băsescu, în discursul său susținut la Școala de vara a Organizației de Tineret a PMP care se desfășoară la Neptun, conform Mediafax.

Acesta i-a reamintit lui Klaus Iohannis de pactul de coabitare pe care l-a semnat el cu fostul premier Victor Ponta, în perioada guvernării USL.

"Vă aduc aminte în perioada mea de un USL care câștigase alegerile cu 60%, am făcut un protocol de coabitare, iar după două zile de la semnare eram la bruxelles depus la președintele CE și se vedea cine ce a făcut. Și uite țara a putut fi ținută pe o linie consecventă în ce privește politicile europene, dar și evoluțiile interne. Acum nu spun că asta trebuie să fie o soluție obligatorie. Când ai un guvern responsabil se poate guverna în baza legilor și Consituției, însă când ai un partid care guvernează ca PSD, nicio măsură nu este o exagerare, pentru că acesta e PSD, un partid eezastruos pentru țară. Apropo de acest lucru, un PSD care nu are Opoziție, este un PSD lăsat liber. Neținut în chingi guvernnul, neținut partidul sub presiune, nu înseamnă decât introducerea în totalitate a liberului arbitru pe care pSD îl practică în guvernare, putere exercitată fără reguli. ",a conchis Băsescu.