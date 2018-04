Traian Băsescu intervine în scandalul momentului: Avertisment după decizia CCR - 'puteau desfiinţa SRI sau îl treceau la SIE'

Decizia CCR privind Comisia parlamentară de anchetă a activităţii şefului SPP este absolut corectă, consideră preşedintele PMP, Traian Băsescu. "Absolut corectă (n.r. - decizia CCR). Gândiţi-vă ce s-ar fi întâmplat dacă o aprobau. Ar fi creat un precedent care să vină pe urmă şi la o comisie specială care să desfiinţeze SRI-ul sau să-l mute şi la SIE ş.a.m.d. Deci Curtea Constituţională a procedat absolut corect. Nu-i treaba Parlamentului să facă comisii speciale de anchetă pentru un Serviciu care este în subordinea CSAT şi nu a Parlamentului. Ei pot face anchete în ceea ce priveşte SRI-ul, că-l au constituţional sub control, pot face anchete în ceea ce priveşte SIE, că-l au constituţional sub control, dar SPP-ul este sub controlul CSAT", a precizat marţi Băsescu, după şedinţa Consiliului Executiv Naţional al PMP, conform Agerpres.

Comisia parlamentară de anchetă a activităţii şefului SPP nu are un obiect concret de cercetare, aşa cum prevede Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului - a constatat marţi Curtea Constituţională a României, care a admis sesizările PNL şi USR cu privire la neconstituţionalitatea hotărârii prin care a fost înfiinţată comisia.