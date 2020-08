Traian Băsescu: Orban și Barna au făcut o mare greșeală! Eu n-am zgârieturi pe spate, am numai pe față

Candidat al Primăria Capitalei, Traian Băsescu, susține că Ludovic Orban și Dan Barna au mizat pe lașitatea lui și a intrat în cursa pentru Capitală pentru că el are o datorie neplătită din 2004, atunci când a renunțat la funcția de primar pentru a merge la Cotroceni.

”Au făcut o mare greșeală! Au mizat pe lașitatea mea, nu sunt un om care să fugă de provocări. V-am mai spus: uitați-vă la mine, nu am nicio zgârietură pe spate, am numai pe față. Mă gândesc să maximizăm șansele PMP la alegerile locale și eu consider că am rămas cu o datorie față de bucureșteni, asta pentru că am plecat la Cotroceni în 2004. Nu vreau să-mi închei cariera politică cu datorii.

Mă uit la PMP, care vine cu candidați cunoscuți. De la PNL-USR-PLUS, în afară de Clotilde Armand câți candidați cunoașteți. Pur și simplu vor să facă o cacealma politică din aceste alegeri și să-și regleze conturile în interior! Unde-s doamnele de la PNL care sar toată ziua cu gura? Unde-i doamna Gorghiu? De ce nu candidează la un sector al Capitalei, așa cum face senatorul Lucian Iliescu?”, a spus Traian Băsescu, la Adevărul Live.