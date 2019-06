Traian Băsescu, probleme de sănătate? Informația care a 'explodat' în presă

Fostul președinte al României și viitor europarlamentar, Traian Băsescu, a încasat o sumă importantă dintr-o asigurare medicală făcută la o companie londoneză. Valoarea marea a acestei sume sugerează, după cum speculează presa, că Băsescu a suferit o intervenție chirurgicală pe care a ținut-o secretă.

Fostul Președinte al României a încasat în ultimul an suma de 17.715,81 euro de la casa de asigurări BUPA-Londra, potrivit propriei declarații de avere, și ținând cont de valoarea destul de mare, banii au mers probabil către o operație pe care Băsescu ar fi suportat-o, notează wowbiz.ro.

Surpriză în declarația de avere a lui Traian Băsescu pentru alegerile europarlamentare. Fostul Președinte al României a încasat în ultimul an suma de 17.715,81 euro de la casa de asigurări BUPA-Londra și ținând cont de valoarea destul de mare, banii au mers probabil către o operație pe care Băsescu ar fi suportat-o. Fostul șef de stat nu a făcut un secret că are o asigurare de sănătate internațională, pe care a folosit-o și pe vremea când era la Cotroceni, pentru a se opera la Viena. Rata anuală plătită la o astfel de asigurare poate ajunge la 1.500 euro anual iar limita de acoperire este de 2 milioane euro pe an.

Asigurarea medicală privată la care a apelat Traian Băsescu este cea mai populară din lume și este valabilă pe tot mapamondul. În caz de îmbolnăvire, aceasta se prelungește pe durata vieții, fără penalizări sau excluderi medicale.