Traian Băsescu, schimb de replici acide cu ministrul Muncii: 'Nu folosiți termeni care se potrivesc la vacă' / 'Mai vorbiți cu românii care au suferit atunci'

Schimb de replici acide între fostul președinte Traian Băsescu și ministrul Muncii, Marius Budăi, în emisiunea ”Se întâmplă acum”, de pe B1 TV. Totul a pornit de la o discuție despre reducerile cheltuielilor bugetare de către Traian Băsescu, din postura de șef al statului, în timpul crizei financiare.

Întrebat de moderatorul Tudor Barbu cine greșește în condițiile în care cei de la FMI spun că majorarea de salarii și de pensii a dezechilibrat economia României, iar ministrul Muncii susține că programul cu care PSD a câștigat alegerile în 2016 prevedea niște pași de creștere salarială și de pensii și nu se va renunța la el, Traian Băsescu a răspuns: ”Paradoxul este că nu greșește nimeni. FMI are dreptate prin știință de carte. Domnul Budăi are dreptate pentru că știe că nu vor rămâne la guvernare și după alegerile din 2020 și transferă problema refacerii echilibrelor macroeconomice guvernului actualei opoziții care va câștiga alegerile în 2020. Este un dezastru în țara dezechilibrată macroecononomic. Adevărul ăsta nu-l poate contrazice nici măcar domnul Budăi. Echilibrele macroeconomice trebuie refăcute. Datorită creșterii explozive consumului ne-am dezechilibrat balanța comercială și deficitul de cont curent. Marea problemă este că am mers ani în șir cu deficit de cont curent sau balanță comercială dezechilibrată, dar remiterile de la românii care lucrează în străinătate acopereau golul, acum nu-l mai acoperă”.

Referitor la situația din 2010, Băsescu a amintit: ”Se impunea reducerea cheltuielilor”.

Marius Budăi: Pentru noi, cei care lucram atunci, a fost tăiere.

Traian Băsescu: Domnul Budăi, nu folosiți termeni care se potrivesc la vacă. Vaca poți să o tai, la buget pot să reduci cheltuielile, printre care și reducerea veniturilor aparatului bugetar.

Marius Budăi: Mai vorbiți cu românii care au suferit atunci.

Traian Băsescu: A fost cea mai grea decizie din viața mea, după decizia de amplasare a scutului de la Deveselu.