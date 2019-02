Traian Băsescu UIMEȘTE: 'În turul doi, voi vota cu Klaus Iohannis, chiar dacă nu uit că e premierul de la Grivco'

Traian Basescu nu s-a hotărât încă dacă va candida la alegerile europarlamentare, chiar dacă sondajele arată că PMP crește în preferințele alegătorilor dacă numele fostului președinte ar figura pe liste.

Băsescu a declarat, însă, că nu se grăbește și că orice posibilitate rămâne deschisă. ”O să sprijin PMP în campanie electorală’’, a certificat senatorul PMP.

Referitor la propria-i candidatură, Băsescu a explicat: ‘’Da, mai e timp. Nu de lista PMP stă electoratul român. Au liste grele de la PSD, de la PNL. Voi face tot ce trebuie să ajut partidul. În orice caz, voi fi partenerul lor în campanie. Îi voi sprijini pentru că sunt un partid curățel în momentul de față și a trecut pragul la toate alegerile, nu văd de ce nu l-ar trece acum. Sunt mai importante ca niciodată europarlamentarele de anul acesta. Am mai trecut de trei ori prin alegeri pentru PE. Ultima oară prezența a fost un pic peste 32%. Eu zic că vom avea o prezență care se va apropia de 40%. Tensiunea în societate este ridicată și oamenii vor căuta opțiuni’’.

Băsescu a declarat, duminică seara, la România TV, că PMP va avea candidat la alegerile prezidenţiale din acest an, iar în turul doi îl va susţine pe Klaus Iohannis.

Fostul președintele a amintit că nu ar fi pentru prima oară când îl sprijină pe Iohannis: ‘’Între alianța PSD-ALDE și președinte nu poți să nu observi că președintele este o soluție. Dar eu dacă am de apărat ceva în ceea ce privește partidele, eu am de apărat PMP-ul, nu pe Iohannis, dar în turul doi voi vota cu Iohannis. Cum am făcut-o și la alegerile trecute. Aduceți-vă aminte că înainte de turul doi am făcut un apel public pentru ca cei care mai au încredere în mine, câți or fi fost atunci în 2014, să voteze cu Iohannis. Chiar dacă, să nu credeți că vreodată uit că e premierul de la Grivco’’.

