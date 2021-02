Trailerul unei miniserii TV în care joacă actorul român Sebastian Stan a fost difuzat la Super Bowl

Trailerul unei noi miniserii TV, desprinsă din franciza cinematografică Marvel şi intitulată "The Falcon and The Winter Soldier", în care actorul de origine română Sebastian Stan interpretează unul dintre rolurile principale, a fost difuzat duminică seară într-o pauză de publicitate de la Super Bowl, cel mai vizionat eveniment televizat din Statele Unite ale Americii, informează Variety.com.

Actorii Anthony Mackie şi Sebastian Stan îşi reiau rolurile pe care le-au interpretat în filmele din seria "Avengers" - Falcon, respectiv Winter Soldier - şi pornesc într-o nouă aventură globală care le testează răbdarea. În călătoria lor, personajul Falcon primeşte celebrul scut purtat de supereroul Captain America, retras din activitate, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Explicații oficiale: cine se poate vaccina cu cele trei tipuri de doze în funcție de vârstă

Acţiunea din această miniserie TV se petrece după evenimentele din filmul "Avengers: Endgame", care a încheiat seria cinematografică "Avengers" şi care a devenit în 2019 filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile.

Miniseria "The Falcon and The Winter Soldier", care conţine şase episoade, va fi lansată în exclusivitate pe platforma de streaming Disney Plus în data de 19 martie 2021.

Din distribuţia noii producţii fac parte şi actorii Daniel Bruhl, George St-Pierre şi Emily VanCamp, care vor relua la rândul lor personajele interpretate în filmele din universul Marvel - Helmut Zemo, Georges Batroc, respectiv Sharon Carter.

Într-un interviu pentru Variety acordat în vara anului trecut, actorul Anthony Mackie a asemănat această miniserie TV, realizată cu un buget de producţie de 150 de milioane de dolari, cu "un film Marvel de şase ore".

Regia este asigurată de Kari Skogland, iar preşedintele Marvel Studios - Kevin Feige - şi creatorul miniseriei TV - scenaristul Malcolm Spellman - vor fi producători executivi.

Filmările pentru "The Falcon and The Winter Soldier" nu s-au derulat aşa cum sperau producătorii. Ele au început în ianuarie 2019 în Puerto Rico, dar au fost destul de repede amânate după o serie puternică de seisme cu magnitudinea de peste 6 grade care s-au produs pe acea insulă. Apoi, producţia a fost serios afectată şi de pandemia de coronavirus în iulie, când Disney Plus a stopat filmările de la toate proiectele sale, inclusiv pentru alte proiecte de televiziune desprinse din universul cinematografic Marvel, precum "Loki" şi "WandaVision". Ultimele scene ale producţiei cu Sebastian Stan şi Anthony Mackie au fost finalizate abia la sfârşitul lunii octombrie.

Sebastian Stan, un star hollywoodian de origine română, s-a remarcat în trecut în seriale TV precum "Kings" şi "Once Upon a Time", dar şi în filme pentru marile ecrane, precum "Captain America: The Winter Soldier", "Captain America: Civil War", "Avengers: Infinity War" şi "Avengers: Endgame". Printre cele mai recente roluri ale sale se numără cele din filmele "The Devil All the Time" şi "Destroyer".

Gala Super Bowl, care a avut loc pe 7 februarie, în oraşul Tampa din statul american Florida, este cel mai vizionat eveniment televizat din Statele Unite.