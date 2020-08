Transgaz a finalizat lucrările staţia de comprimare gaze naturale de la Bibeşti

Transgaz a finalizat lucrările la cea de-a treia şi ultima staţie de comprimare gaze naturale din cadrul proiectului BRUA - Faza 1,cea de la Bibeşti, din judeţul Gorj, conform unui comunicat al companiei, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, inaugurarea staţiei a avut loc duminică, 23 august, iar la eveniment au participat Ludovic Orban, prim-ministru al României, însoţit de ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Daniel Popescu, şi alţi oficiali guvernamentali, împreună cu directorul general al SNTGN Transgaz SA, Ion Sterian, şi reprezentanţi ai managementului executiv al companiei, ai autorităţilor publice locale.

Este cea de-a treia şi ultima staţie de comprimare din cadrul proiectului BRUA Faza 1, pe care Transgaz o pune în funcţiune, după ce, în anul 2019, au fost inaugurate şi puse în funcţiune staţiile de comprimare gaze naturale de la Jupa-judeţul Caraş Severin (30 septembrie 2019) şi Podişor-judeţul Giurgiu (31 octombrie 2019).



Scopul staţiei de comprimare gaze naturale Bibeşti îl constituie comprimarea gazelor naturale în vederea compensării pierderilor de presiune care sunt inerente procesului de transport al gazelor naturale. Staţia este bidirecţională putând comprima gaze atât către direcţia Podişor/Giurgiu cât şi către direcţia Jupa/Nădlac. Staţia de comprimare gaze naturale de la Bibeşti este o instalaţie tehnologică interconectată la următoarele conducte magistrale de gaze: Dn 32" STC Podişor - STC Bibeşti, Dn 32" STC Bibesti - STC Jupa, Dn 20" STC Bibeşti - NT Hurezani.



"Staţia de Comprimare de la Bibeşti face parte din faza 1 a magistralei de transport gaze BRUA, un proiect strategic, un proiect care a fost aprobat, susţinut şi finanţat de la nivelul european, evident, cu co-finanţare din partea Transgaz. Conducta BRUA care este în construcţie şi urmează să fie finalizată în cursul acestui an, până la începutul lui noiembrie, conform graficului de lucrări, este o magistrală de transport cu o lungime de 479 de km. Pe traseul gazoductului sunt 3 staţii de comprimare, staţia de comprimare din judeţul Giurgiu, de la Podişor, la a cărei dare în funcţiune am participat alături de domnul preşedinte, staţia de

comprimare de aici de la Bibeşti şi, de asemenea, staţia de comprimare de la Jupa, dinspre capătul de vest al conductei BRUA. Guvernul susţine planul de investiţii ambiţios proiectat de Transgaz. Avem o serie de alte investiţii extrem de importante care se derulează sau se vor derula", a declarat, printre altele, Ludovic Orban.

STC Bibeşti face parte din Proiectul BRUA - Faza 1, care este pe lista Proiectelor de Interes Comun (PCI- 7.1.5) ale Uniunii Europene şi se dezvoltă în contextul necesităţii diversificării surselor de gaze în ţările din UE. Proiectul BRUA - Faza 1 are drept obiectiv asigurarea accesului la noi surse de gaze, precum şi facilitarea transportului de gaz Caspic către pieţele din Europa Centrală şi de Est.



Proiectul BRUA-Faza 1 a beneficiat de un grant din partea Uniunii Europene de aproximativ 179 milioane euro pentru realizarea investiţiei ce va asigura accesul la noi surse de gaze naturale precum şi facilitarea transportului de gaze naturale din Marea Caspică către pieţele din Europa Centrală şi de Est. Proiectul se dezvoltă în contextul necesităţii diversificării surselor

de gaze în ţările din UE şi asigură capacităţi de transport bidirecţional de 1,5 miliarde de metri cubi pe an în/din direcţia Bulgaria şi 1,75 miliarde de metri cubi pe an în/din direcţia Ungaria.



Valoarea investiţiei STC Bibeşti este de 39,08 milioane euro.