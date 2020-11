Transportatorii anunţă protest de amploare împotriva Euroins - 1000 de autovehicule şi 3000 de persoane luptă cu 'practicilor abuzive'

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) organizează un miting de protest împotriva firmei de asigurari EUROINS, pe 18 noiembrie, între orele 10.00 – 13.00. La protest vor participa 3000 de persoane și 1000 de autovehicule, împotriva "practicilor abuzive ale societății de asigurări Euroins, care deține locul 1 în Europa, în privința reclamațiilor înregistrate în domeniul asigurărilor", potrivit unui comunicat al COTAR.

COTAR transmite că are înregistrate peste 1.300 de unități reparatoare afiliate, societăți care întâmpină mari probleme financiare, "din cauza conduiței abuzive a societății Euroins Asigurări", societate care deține peste 32% din piața RCA din România. Doar în primele 6 luni ale acestui an, societatea Euroins a înregistrat 11.225 de reclamatii, în creștere cu 199,57% față de numărul total înregistrat în semestrul I al anului 2019. Aproape 62% din totalul reclamațiilor pieței de asigurări din România au fost formulate la adresa firmei de asigurări Euroins, în primele 6 luni ale acestui an.

Euroins a avizat, în trimestrul II, un număr de 21.870 dosare de daună și a înregistrat un 4.834 reclamații, adică echivalentul reclamațiilor înregistrate de întreaga piață germană, în 13 ani. "Atunci când aproape 1 din 4 păgubiți RCA ai acestei firme de asigurări se plâng Autorității de Supraveghere Financiară de faptul că întâmpină probleme cu plata despăgubirii din partea firmei Euroins, atunci este clar că lucrurile sunt total scăpate de sub control și nu mai pot continua în această direcție, motiv pentru care dorim să tragem un semnal de alarmă public, astfel încât instituțiile statului român să intervină și să rezolve această situație, de urgență", se arată în comunicatul COTAR.

"În urmă cu două zile am anuntat Guvernul României că această industrie este pusă pe butuci din cauza dezinteresului instituțiilor acestei țări, de a interveni și a lua măsuri ferme și eficiente față de cele două firme de asigurări rău platnice. Aceste societăți au ajuns, din vina Consiliului Concurenței, să dețină 75% din piața RCA din România. Astăzi facem încă un pas în față și solicităm emiterea unei autorizații de miting față de societatea care creează cele mai mari probleme din piața de asigurări din România: Euroins", a declarat Manolache Mircea, președintele COTAR-Filiala Iasi.

COTAR a depus cerere, la Primăria orașului Voluntari, pentru organizarea acestui miting. Toți participanții la miting vor purta mănuși și măști de protecție, atât pe durata mitingului, cât și în momentul sosirii și plecării. COTAR va asigura aprovizionarea manifestanților cu dezinfectant, mănuși și măști de protecție și se va asigura pe toată durata mitingului că participanții le vor purta în mod corespunzător.