Tranzacție-record pe piața imobiliară: cel mai bogat român a investit zeci de milioane

Recent, cel mai titrat antreprenor român la nivel internațional, Daniel Dines, fondator și CEO al UiPath (PATH) -companie listată la Bursa de valori din New York, a achiziționat, prin intermediul Icevulcan Properties Ltd, un număr de 31,2 milioane de acţiuni ordinare la dezvoltatorul imobiliar One United Properties, conform unui raport publicat recent de BVB, și citat de Ziarul Financiar.

Tranzacția este un semnal important pentru piața și așa afectată de blocajul construcțiilor, mai ales că prețul pe unitate a fost de 0,92 de lei, suma totală achitată de celebrul miliardar fiind de 28,7 milioane de lei.

„Vânzarea de acţiuni a fost realizată pentru a respecta dreptul de opţiune de cumpărare acordat Icevulcan Properties Ltd. în conformitate cu contractul de cumpărare de acţiuni din data de 31 mai 2021, dezvăluit în prospectul publicat în iunie 2021 în legătură cu oferta publică iniţială desfăşurată de Emitent”, arată raportul separat publicat de One la BVB.

Apetitul investitorului din domeniul IT pare să fi fost încurajat și de evoluția companiei ONE United Properties, trendul afacerilor fiind unul pozitiv: indicele de referinţă BET s-a apreciat cu 5% pe anul în curs, continuând tendința ascendentă din 2022, de 2%. În plus, Societatea a raportat un profit brut de 177,9 milioane de lei în primul trimestru al lui 2023, în creștere cu 60% faţă de primele trei luni din 2022. Pentru 2023, One estimează un profit net de 530 de milioane de lei.