Tranzacţii cu acţiuni de 144,789 milioane lei pe Piaţa Reglementată,a doua cea mai mare valoare din2019

Tranzacţiile cu acţiuni realizate vineri pe segmentul principal al Bursei de la Bucureşti au atins 144,789 milioane de lei (31,090 milioane euro), a doua cea mai mare valoare pe Piaţa Reglementată din acest an potrivit Agerpres.

O lichiditate mai mare a fost consemnată în 15 ianuarie, când tranzacţiile cu acţiuni pe segmentul principal al BVB s-au ridicat la 166,331 milioane de lei.În ultima şedinţă bursieră din această săptămână, schimburi importante au fost efectuate pe titlurile BRD, care au generat tranzacţii de 72,789 milioane de lei, Banca Transilvania - 24,951 milioane de lei şi Romgaz - 7,748 milioane de lei.În Top 3 creşteri pe Piaţa Reglementată se află, vineri, Grupul Industrial Electrocontact, cu o apreciere de 10,87%, IAR Braşov - plus 5% şi SIF Banat-Crişana - plus 4,76%.Pe de altă parte, cele mai importante deprecieri au fost înregistrate de acţiunile Rompetrol Rafinare, care au pierdut 3,23% din valoare, Electromagnetica - minus 3,01% şi Cemacon - minus 2,37%.Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 16 acţiuni cu excepţia SIF-urilor, a înregistrat o creştere de 1,07%.BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 37 de acţiuni de la BVB, a urcat cu 1,02%, iar BET-NG, care măsoară evoluţia celor 10 companii energetice şi de utilităţi, a închis pe plus cu 0,84%.Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a consemnat o apreciere de 1,17%, iar indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii, a crescut cu 1,01%. Indicele SIF-urilor, BET-FI, a înregistrat o apreciere de 2,04%