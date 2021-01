Tranzacții imobiliare în valoare de 65 de milioane de euro în Brașov și Cluj

Românii au luat credite ipotecare de peste 11 miliarde de lei în 2020, iar programul Noua Casă a accelerat procesul de achiziție de locuințe, chiar dacă anul care a trecut a fost unul dificil și atipic din cauza pandemiei, potrivit Mediafax.

Valoarea totală a proprietăților tranzacționate în 2020 de agenția imobiliară Blitz a atins cifra de 65 de milioane de euro în Brașov și Cluj, iar peste 30% din tranzacții au fost prin intermediul unei forme de finanțare bancară.

„Deși a fost un an atipic din cauza pandemiei, cifra de vânzări a companiei a depășit 2,5 milioane de euro, în creștere cu 4% față de 2019. A doua jumătate a anului a însemnat pentru noi o perioadă intensă de activitate, în care am recuperat lunile mai slabe din cel de-al doilea trimestru. Pentru a susține această dezvoltare, am extins rețeaua de angajați și colaboratori cu peste 40%, depășind la finalul anului trecut 150 de persoane. Un focus special a fost acordat reorganizării și revitalizării departamentelor de ansambluri rezidențiale și de vânzări case, pe fondul creșterii în piață a dinamicii pe aceste segmente”, a spus Cătălin Priscorniță, CEO Blitz

Numărul de vizionări a depășit 15.000 pe parcursul anului 2020, acest lucru însemnând o medie de peste 1.250 de vizionări pe lună.

Blitz vizează deschiderea a peste 20 de birouri în următoarea perioadă în principalele centre economice ale țării, inclusiv în Capitală.