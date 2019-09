Tratamentul orelor suplimentare, un subiect sensibil, cu multiple implicaţii (consultanţi)

Companiile vor primi amendă pentru fiecare angajat care a efectuat ore suplimentare fără respectarea reglementărilor în acest sens, în urma modificărilor aduse în Parlament asupra prevederilor legale privind plata orelor suplimentare, potrivit consultanţilor citati de agerpres.

În prezent, angajatorul riscă o amendă de până la 3.000 de lei pentru încălcarea reglementărilor privind orele suplimentare, indiferent câţi angajaţi sunt în această situaţie sau de câte ore este vorba.Gabriela Ilie, Managing Associate, Reff & Asociaţii, şi Andreea Ilinca, Manager, Global Employer Services, Deloitte România, arată, într-un document transmis luni AGERPRES, că tratamentul orelor suplimentare reprezintă un subiect sensibil. Încadrarea timpului petrecut la locul de muncă peste program ca ore suplimentare lasă loc la interpretări, deşi prestarea de ore suplimentare este reglementată destul de clar în legislaţia românească, consideră specialiştii citaţi.În context, reprezentanţii celor două companii atrag atenţia că angajatul are dreptul să solicite compensaţii dacă angajatorul i-a cerut expres să rămână peste program sau dacă a acceptat tacit pe motiv că trebuie finalizat un proiect în regim de urgenţă şi angajatului i-ar fi fost imposibil să îndeplinească această sarcină în timpul normal de lucru. Pe de altă parte, însă, angajatul nu este îndreptăţit la compensaţii pentru ore suplimentare în cazul în care a rămas la muncă peste program din alte motive (interese personale, lipsă de eficienţă etc.)."Cum poate demonstra, însă, angajatorul că angajatul a fost, spre exemplu, ineficient în timpul programului şi aceasta a fost cauza pentru care a rămas peste program? Când are angajatul dreptul de a obţine beneficii din orele suplimentare? Cum te asiguri, ca angajator, că angajatul este corect informat referitor la drepturile pe care le are de a obţine beneficii din orele suplimentare, dar şi cu privire la cazurile în care statul la locul de muncă după finalul programului nu îl îndreptăţeşte la compensaţii? Documentaţia completă poate scuti firma de probleme în cazul unei inspecţii. Linia de demarcaţie este foarte fină, aşa că angajatorul trebuie să îşi pregătească foarte bine documentaţia pentru eventualitatea unui control din partea Inspecţiei Muncii. În caz contrar, există riscul să încaseze o amendă considerabilă, având în vedere că prevederile legale privind plata orelor suplimentare tocmai au fost modificate în Parlament. Dacă, în prezent, angajatorul riscă o amendă de până la 3.000 de lei pentru încălcarea reglementărilor privind orele suplimentare, indiferent de câţi angajaţi sunt în această situaţie sau despre câte ore este vorba, după intrarea în vigoare a noilor prevederi, amenda se va aplica pentru fiecare angajat aflat în această postură", explică specialiştii citaţi.Aceştia avertizează, totodată, că mai multe ore la muncă nu echivalează întotdeauna cu productivitate mai mare şi sunt situaţii în care, deşi numărul de ore petrecute la serviciu este mare productivitatea este scăzută."Nu este de neglijat nici o altă posibilă consecinţă, şi anume absenteismul - fie că sunt prezenţi la serviciu, fie că lipsesc în principal din motive medicale, productivitatea oamenilor este semnificativ afectată. Astfel se ajunge în situaţia în care, deşi numărul de ore petrecute la serviciu (munca suplimentară) este mare, productivitatea este scăzută", menţionează consultanţii.O analiză a motivelor care duc la situaţia în care angajatorul solicită prestarea muncii suplimentare în afara prevederilor legale arată că acestea sunt legate de procese de muncă ineficiente sau neactualizate, de sisteme care nu susţin eficienţa în activitatea curentă, de o planificare ineficientă a forţei de muncă, poate chiar de subdimensionarea personalului raportat la activitatea care trebuie prestată, de nivelul de expertiză a oamenilor, dar şi de stilul de lucru şi de profesionalismul managerilor."În contextul în care experienţa angajaţilor este una dintre priorităţile angajatorilor atât pe plan local, cât şi pe plan global, iar concurenţa pe piaţa muncii este şi ea una globală, abordarea muncii suplimentare de către angajator poate deveni un element esenţial în decizia unui angajat de a părăsi un angajator, respectiv în decizia de a accepta o ofertă din partea unui angajator", se mai arată în materialul de opinie.