Trei membri ai trupei Oasis au fost răniți într-un accident petrecut pe 7 august 2001, a anunţat miercuri Smart Radio, păstrând un loc special pentru muzica trupei britanice în playlistul zilei, anunță MEDIAFAX.

Cei trei muzicieni se aflau într-un taxi. Chitaristul Noel Gallagher, basistul Andy Bell și cel care se ocupa în acel moment de claviaturi, Jay Darlington au fost transportați la spital pentru a le fi tratate tăieturile și echimozele cu care s-au ales în urma ciocnirii.

Gallagher, care stătea pe locul de lângă șofer s-a ales cu vânătăi pe față și cu răni cauzate de centura de siguranță.

Liam Gallagher şi fratele său Noel Gallagher au fost membri ai celebrei trupe britanice Oasis. Considerată un pionier al genului muzical britpop, trupa Oasis a cunoscut un succes uriaş în anii 1990 şi a vândut circa 50 de milioane de discuri. În urma neînţelegerilor dintre cei doi fraţi, trupa Oasis s-a destrămat în august 2009, după o ceartă violentă dintre Liam şi Noel, chiar înainte de a urca pe scena unui concert susţinut la Paris.

După destrămarea grupului Oasis, Liam Gallagher a înfiinţat un nou grup, Beady Eye. Această formaţie s-a destrămat în octombrie 2014.

Albumul său de debut solo, "As You Were", a fost lansat pe 6 octombrie 2017.

