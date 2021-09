Trei premiere până la sfârşitul anului la Teatrul Mic - Actorii sunt testaţi înaintea fiecărui spectacol

Managerul Teatrului Mic din Capitală, Gelu Colceag, afirmă că instituţia pe care o reprezintă are trei premiere "în lucru" până la sfârşitul anului, menţionând că strategia instituţiei pe care o conduce este aceea de a nu depăşi 50% din capacitatea maximă de spectatori, iar actorii sunt testaţi cu 48 de ore înainte de spectacol, potrivit Agerpres.

Prima premieră a noii stagiuni a avut loc pe 18 septembrie. Este vorba despre spectacolul "Bigamul... după 20 de ani" de Ray Cooney, regia Gelu Colceag, cu Claudiu Istodor, Simona Mihăescu, Ana Bart, Vlad Corbeanu, Vlad Logian/Rareş Florin Stoica, Silvana Mihai/Claudia Prec, Viorel Cojanu.

Potrivit lui Colceag, următoarea premieră este "Menajeria de sticlă" de Tennessee Williams, regia Liliana Pană, programată pentru luna octombrie. Până la sfârşitul anului mai sunt programate ale două premiere: "Cehov în Show Business" după "Anton in Show Business" de Jane Martin, regia Ştefan Lupu - în luna noiembrie; "A douăsprezecea noapte" de William Shakespeare, regia Nona Ciobanu - în decembrie.

"Avem trei premiere în lucru până la sfârşitul anului şi începem să repetăm şi celelalte spectacole pentru partea a doua a stagiunii, fiindcă noi lucrăm destul de mult la un spectacol. Considerăm că lucrul la un spectacol este şi o formă de pregătire profesională a actorilor, începem cu workshop-uri. Am prelungit perioada de pregătire a unui spectacol pentru a avea actorii activitate şi pentru a fi în formă", a declarat Gelu Colceag, pentru AGERPRES.



El a mai spus că pentru partea a doua a stagiunii 2021-2022 sunt programate să fie prezentate în premieră spectacolele "Variaţiuni pe tema raţei" de David Mamet, regia Alex Bogdan - în ianuarie, "Zeul masacrului" de Yasmina Reza, regia Andreea Grămoşteanu - în februarie, precum şi un musical în regia lui Răzvan Mazilu, care va avea premiera tot în primăvara anului viitor.



Managerul Teatrului Mic a precizat că, pentru perioada următoare, având în vedere creşterea incidenţei de îmbolnăviri cu COVID-19, se vor respecta prevederile legale.



"Strategia noastră este să nu vindem mai mult de 50% din locuri, ca să nu fim obligaţi să dăm banii înapoi oamenilor. La asta ne-am gândit de câteva zile şi am oprit vânzările, să nu depăşim 50% din locuri. Şi am anunţat deja că nu se va putea intra decât cu certificatul verde. Noi avem deja o aplicaţie prin care putem controla spectatorii când intră dacă au vaccinul. Cu rezultatul testului vine fiecare, fiindcă pe acela trebuie să şi-l facă cu 48 de ore înainte, dar eu nu văd pe cineva să-şi facă testul şi să vină la teatru, în condiţiile în care l-ar costa testul mai mult decât biletul", a afirmat Gelu Colceag.



El a adăugat faptul că, în condiţiile actuale, prezenţa publicului este "dramatică", pentru că "oamenilor le este frică, nu vin la teatru, nu le arde de asta".



Gelu Colceag a precizat că, în cazul în care incidenţa îmbolnăvirilor va trece de 6 la mia de locuitori, atunci activitatea în teatru nu va fi oprită, actorii urmând să pregătească premierele viitoare.



"În măsura în care ni se va opri posibilitatea de a prezenta spectacole publicului, noi vom rămâne în continuare în activitate, vom repeta. Repetăm spectacole cu distribuţie mică, cu o durată de timp mică, aşa cum suntem obligaţi de altfel. (...) Nu avem nicio altă strategie decât să repetăm şi să pregătim premierele viitoare, cum am făcut în aceşti aproape doi ani de pandemie, fiindcă de aceea, de la începutul anului, noi avem şapte premiere, vorbesc de anul 2021. În perioada în care n-am putut juca, noi am repetat şi am pregătit premierele. Şi atunci când ni s-a dat voie, le-am scos lunar, fiindcă le aveam deja pregătite. Aceasta este o strategie pe care a adoptat-o Teatrul Mic", a mărturisit managerul.



Gelu Colceag a menţionat că unele spectacole se joacă în sălile altor teatre din Bucureşti, unde numărul de locuri care pot fi ocupate este mai mare decât cel din sălile Teatrului Mic.



"Teatrul Mic, aşa cum se ştie, are clădirea cu bulină roşie. Noi avem improvizată o sală cu 80 de locuri în vechiul sediu şi am închiriat un spaţiu pe Gabroveni, unde avem două săli de 50-60 de locuri, şi atunci, prin forţa lucrurilor, repertoriul teatrului este 'cameral', ca să spun aşa. Şi premierele pe care le-am scos, majoritatea sunt în 2-3 personaje, piese, cum spunem noi, de cameră. Asta nu înseamnă că nu sunt spectacole foarte bune, am fost deja invitaţi la festivaluri cu ele. Sunt spectacole cu distribuţie mică, cu decor mic, fiindcă în aceste săli mici nu încap decoruri mari, este mai complicat. De altfel, asta va fi strategia Teatrului Mic pentru viitor, din momentul în care vom intra în consolidare. Mai jucăm câteva spectacole, puţine, şi la teatre care ne găzduiesc - Teatrul de Comedie, Teatrul Bulandra, s-ar putea să jucăm şi la Teatrul Evreiesc. Sunt spectacole care cer scenă mai mare şi unde mergem ca să putem avea şi public ceva mai mult, fiindcă una este 50% la o sală de 50 de locuri şi alta este 50% la o sală de 300 de locuri", a mai spus directorul Teatrului Mic.



El a mai precizat că actorii Teatrului Mic, în marea lor majoritate, sunt vaccinaţi dar, oricum, înaintea spectacolelor sunt testaţi.



"Pentru că actorii nu pot juca cu mască, am decis testarea personalului artistic înainte cu 48 de ore de spectacol. Deci, vin, fac testele şi dacă toată lumea este OK, jucăm spectacolul. Dacă din test vreunul dintre actori este pozitiv, am oprit activitatea grupului în momentul acela şi îi trimitem pe toţi cei care au fost în contact cu actorul respectiv în izolare. Asta este o strategie cerută de regulile de prevenţie ale pandemiei. Asta facem noi, testăm actorii, restul, toată lumea, este cu mască - personalul tehnic şi spectatorii. Marea majoritate a actorilor noştri sunt vaccinaţi. Am decis această formă de testare pentru a-i proteja pe actori când vin seara la spectacol şi când joacă fără mască, dacă vreunul dintre ei are vreo problemă, să nu o dea şi la ceilalţi", a subliniat Colceag.