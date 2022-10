'Trei surori', 'Cerere în căsătorie' şi 'Bravul Soldat Švejk', între spectacolele lunii noiembrie la Teatrul Naţional 'Radu Stanca' Sibiu

Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu (TNRS) oferă publicului, în luna noiembrie, un program cu 19 reprezentaţii. Din această lună, reprezentaţiile programate în zilele de sâmbătă şi duminică vor începe la ora 17.00.

"Pentru a veni în întâmpinarea tuturor spectatorilor şi pentru a oferi şansa tinerilor, elevilor şi publicului din alte localităţi să vină să vadă spectacolele Teatrului Naţional, încă din primăvara acestui an am programat reprezentaţiile duminica de la ora 17:00. Acum, am decis să procedăm la fel şi cu reprezentaţiile din zilele de sâmbătă pentru ca în week-end-uri să jucăm doar de la ora 17:00. Facem acest lucru pentru a uşura accesul publicului, dar şi pentru că ne dorim să reducem consumul de energie electrică şi termică", a declarat Constantin Chiriac, directorul general al TNRS şi preşedintele Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu, conform news.ro.

Biletele pentru spectacolele TNRS pot fi achiziţionate online, pe site-ul www.tnrs.ro, şi de la Agenţia Teatrală din Sibiu, str. Nicolae Bălcescu nr. 17.

Programul lunii noiembrie:

• 3 noiembrie, ora 19:00, "Trei surori", de A.P. Cehov, regia: Andrei & Andreea Grosu, TNRS - Sala Mare, Bl. Corneliu Coposu, nr. 2, preţ întreg: 30 lei/ preţ redus: 25 lei

• 4 noiembrie, ora 19.00, "Cerere în căsătorie" de A.P. Cehov, regia: Robert Raponja, TNRS - Sala Mare, preţ întreg: 30 lei/ preţ redus: 25 lei

• 5 noiembrie, ora 17:00, "Bărbate, treci la fapte!", de Ray Cooney, John Chapman, regia: Şerban Puiu, TNRS - Sala Mare, preţ întreg: 30 lei/ preţ redus: 25 lei

• 6 noiembrie, ora 17:00, "Bărbate, treci la fapte!", de Ray Cooney, John Chapman, regia: Şerban Puiu

• 9 noiembrie, 0ra 19:00, "Bravul Soldat Švejk", de Jaroslav Hašek, regia: Viorel Raţă, Sala Studio, Str. Emil Cioran, nr. 1A, preţ întreg: 30 lei/ preţ redus: 25 lei

• 10 noiembrie, ora 19:00, "Švejk pe front", de Jaroslav Hašek, regia: Viorel Raţă, Sala Studio, preţ întreg: 30 lei/ preţ redus: 25 lei

• 11 noiembrie, ora 19:00, "Orb de mină", de Csaba Székely, regia: Bogdan Sărătean, TNRS - Sala Mare, preţ întreg: 30 lei/ preţ redus: 25 lei

• 12 noiembrie, ora 17:00, "Necunoscuta cunoscută", de Aleksander Ścibor-Rylski, regia: Victor Olăhuţ, preţ întreg: 30 lei/ preţ redus: 25 lei

• 13 noiembrie, ora 17:00, "Vara în care mama a avut ochii verzi", de Tatiana Ţîbuleac, regia: Mariana Mihu-Plier, TNRS - Sala Mare, preţ întreg: 30 lei/ preţ redus: 25 lei

• 16 noiembrie, ora 19:00, "Femei", de Miro Gavran, regia: Raluca Iani, TNRS - Sala Mare, preţ întreg: 30 lei/ preţ redus: 25 lei

• 17 noiembrie, ora 19:00, "Am angajat un ucigaş profesionist", de Aki Kaurismäki, regia: Radu-Alexandru Nica, TNRS – Sala Mare, preţ întreg: 30 lei/ preţ redus: 25 lei

• 18 noiembrie, ora 19:00, "Felii", de Lia Bugnar, regia: Lia Bugnar, TNRS - Sala Mare, preţ întreg: 30 lei/ preţ redus: 25 lei

• 19 noiembrie, ora 17:00, "Conferinţa iraniană", de Ivan Vîrîpaev, regia: Bobi Pricop, TNRS - Sala Mare, preţ întreg: 30 lei/ preţ redus: 25 lei

• 19 noiembrie, ora 17:00, "Zeul Carnagiului", de Yasmina Reza, regia: Bogdan Sărătean, Sala Studio, preţ întreg: 30 lei/ preţ redus: 25 lei

• 20 noiembrie, ora 17:00, "Steaua fără nume", de Mihail Sebastian, regia: Florin Coşuleţ, TNRS - Sala Mare, preţ întreg: 30 lei/ preţ redus: 25 lei

• 25 noiembrie, ora 19:00, "Sunt o babă comunistă", de Dan Lungu, regia: Mariana Mihu - Plier, Sala Studio, preţ întreg: 30 lei/ preţ redus: 25 lei

• 26 noiembrie, ora 17:00, "Oscar şi Buni Roz", de Eric Emmanuel Schmitt, regia: Diana Fufezan, Sala Studio, preţ întreg: 30 lei/ preţ redus: 25 lei

• 27 noiembrie, ora 17:00, "Oleanna", de David Mamet, regia: Bogdan Sărătean, Sala Studio, preţ întreg: 30 lei/ preţ redus: 25 lei

• 30 noiembrie, ora 19:00, "Mamă", de Marta Barceló, regia: Mariana Cămărăşan, Sala Studio, preţ întreg: 30 lei/ preţ redus: 25 lei