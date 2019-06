Trei universități din România au fost declarate câștigătoare de Comisia Europeană în competiția pentru crearea Universităților Europene

Trei universități din România se modernizează cu bani europeni. Acestea au fost declarate câștigătoare de către Comisia Europeană, în competiția pentru crearea de consorții internaționale, a primelor 17 universități-pilot europene, conform Edupedu.ro.

SNSPA deschide lista universităților românești care vor primi finanțare europeană pentru a crea o universitate europeană în consorțiul “CIVICA – The European University in social sciences”, alături de 6 universități internaționale. Urmează Universitatea din București – cu consorțiul “CIVIS – a European civic university alliance” și Universitatea Tehnică de Construcții București, declarată câștigătoare alături de consorțiul “CONEXUS – European University for Smart Urban Coastal Sustainability”.

Fiecare dintre consorțiile desemnate câștigătoare de Comisia Europeană primește aproximativ 5 milioane de euro pentru operaționalizarea universității europene pe care consorțiul trebuie să o formeze.