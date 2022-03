Trend mondial - Bursele urcă spectaculos după ce Zelenski s-a dezis de NATO

Bursele îşi revin spectaculos miercuri după ce investitorii au aflat că ar putea exista pace în Ucraina: petrolul se ieftineşte, iar la Bucureşti indicele BET al bursei locale are plus 4,8%, scrie Ziarul Financiar. Acţiunile europene cresc puternic pe parcursul şedinţei de tranzacţionare de miercuri, precum 5% la Frankfurt, 4,9% pentru Paris, 3,4% pentru IBEX35, iar la Bucureşti indicele BET are plus 5%, în timp ce petrolul scade cu 2% în contextul unor aşteptări pozitive ale investitorilor pentru o întâlnire diplomatică între Rusia şi Ucraina, scrie Mediafax.

Peste Ocean, contractele futures arată un plus de 1,5% prin prisma indicelui Dow Jones, potrivit datelor agregate de ZF. Înainte de întâlnirea de joi dintre miniştrii de externe ai Rusiei şi Ucrainei, care va avea loc în Turcia, analiştii au analizat o aparentă dezgheţare a poziţiilor. Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a declarat că nu mai face presiuni pentru aderarea la NATO, unul dintre motivele declarate de Rusia pentru invazia sa. Iar investitorii au reacţionat pozitiv.

„Deşi aceasta nu este singura cerere a preşedintelui rus Vladimir Putin, este una majoră şi îi oferă cel puţin o "victorie" pe care o poate revendica pentru a salva aparenţele în cazul în care vrea să se retragă", spune Marshall Gittler, şeful departamentului de cercetare a investiţiilor de la BDSwiss Holding, citat de MarketWatch.

Pe de altă parte barilul de petrol Brent scade cu 2% la 120 de dolari la o zi după ce preşedintele americane Biden a anunţat că interzice importurile de ţiţei rusesc în SUA.La Bucureşti, toate cele 19 acţiuni din prima ligă bursieră sunt pe plus, cu creşteri de la 1,4% pentru Petrom, 2% pentru Electrica, la 5% pentru Conpet, 6% pentru One United, la 12% pentru TeraPlast şi 13% pentru Medlife. Tranzacţiile se ridică la circa 40 mil. lei, în scădere faţă de zilele precedente.