'Trenule, terasă mică!' Care este orașul unde îți bei cafeaua chiar lângă șina de cale ferată / VIDEO

Chiar dacă nu poate fi clasificată drept o stație de tren tradițională, Strada Trenurilor unică și-a câștigat o popularitate masivă datorită itinerariului său neobișnuit. Un clip video postat de contul de Twitter @gunsnrosesgirl3 a captat atenția pe scară largă, conform informațiilor de pe site-ul news18.com.

Acesta prezintă o fată care stă într-o cafenea de pe marginea străzii, în timp ce un tren trece la o distanță extrem de mică de ea. Acest videoclip a devenit un fenomen viral. Până în prezent, a fost vizionat de 6,8 milioane de persoane.

Pe Strada Scaune, șinele sunt plasate la doar câțiva centimetri distanță de locuințe. Mai precis, cafenelele sunt amplasate într-o alee îngustă în care casele și diversele localuri sunt comprimate împreună.

Conform informațiilor de pe site-ul Vietnam Online, Strada Trenurilor din Hanoi a fost inițial amenajată în perioada stăpânirii coloniale franceze, în 1902. Se află la intersecția străzilor Tran Phu și Phung Hung și poate fi accesată printr-o plimbare de doar 10 minute de renumitul lac Hoan Kiem, potrivit click.ro.

Peste jumătate din spațiul stradal este ocupat de șinele căii ferate, lăsând doar trotuare înguste pe ambele părți. Acest aranjament atrage turiștii curioși să se adune în zonă, capturând momente cu trenurile care trec încet.

Este demn de menționat că Strada Trenurilor din Hanoi a fost inclusă în lista CNN a Top 10 atracții turistice din lume în 2023.

Cu toate acestea, este într-adevăr nefericit faptul că guvernul vietnamez a luat măsuri pentru a bloca accesul în zonă prin instalarea de bariere, afectând capacitatea turiștilor de a vizita și experimenta acest loc odată popular.

Conform rapoartelor mass-media de stat, autoritățile din capitala Vietnamului au instituit o interdicție asupra tururilor în zona Străzii Trenurilor, invocând motive de siguranță. Departamentul de turism al orașului a subliniat că turiștii se adună adesea în anumite puncte aglomerate, ceea ce duce la perturbări în trafic și la un risc crescut de accidente.

Ca rezultat, companiile de turism au primit instrucțiuni să nu aducă turiști, în special străini, în această locație.

