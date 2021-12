Trenuleţ turistic pus în funcţiune la Sfântu Gheorghe - Investiţia de peste 820.000 lei

Un trenuleţ turistic, achiziţionat de autorităţile locale din Sfântu Gheorghe cu suma de 824.000 de lei, va fi pus în funcţiune la sfârşitul acestei săptămâni şi va circula pentru început în centrul municipiului, iar pe viitor şi în împrejurimile acestuia, potrivit Agerpres.

"Nu a fost uşor să facem achiziţia, procedura a durat cam un an şi jumătate cu tot cu construcţia trenuleţului. Sperăm să se bucure de succes şi în rândul locuitorilor municipiului şi al turiştilor care vor folosi acest trenuleţ pentru a cunoaşte mai bine oraşul şi împrejurimile. Trenuleţul a fost construit în Ungaria, în oraşul Tata. Să ştiţi că iniţial municipalitatea s-a gândit la un trenuleţ electric pentru a fi mai prietenos cu mediul, dar, dată fiind morfologia terenului către staţiunea Şugaş Băi, nu am găsit un trenuleţ electric care să corespundă cerinţelor, aşa că am optat pentru un aşa-zis tractor care tractează cele două vagoane, dar este un Diesel Euro", a declarat directorul Asociaţiei Vadon, Demeter Janos, cu prilejul turului inaugural făcut vineri.

El a arătat că acest trenuleţ este cel mai modern model care ar fi putut fi achiziţionat. Vagoanele sunt dotate cu difuzoare, cu încălzire separată, există un sistem foarte sofisticat în diferite limbi pentru a face prezentarea audio. Trenuleţul are două vagoane, fiecare cu câte 28 de locuri.Preşedinta asociaţiei, Magyarosi Imola, a declarat că astfel de trenuleţe sunt foarte la modă în Occident şi şi-a exprimat speranţa că acesta va contribui atât la diversificarea ofertei turistice a judeţului Covasna, cât şi a programelor destinate localnicilor."În Europa deja există o tradiţie cu privire la trenuleţul turistic, unde sunt considerate un mijloc de transport popular. Acestea au apărut în 1960 şi, spre exemplu, într-un orăşel din Elveţia chiar asigură transportul în comun în centrul istoric unde circulaţia altor vehicule nu este permisă. Trenuleţul va îmbunătăţi programul turistic local pentru că va face tururi ghidate şi va avea şi o rută la Şugaş Băi. Oraşul susţine iniţiativele dedicate familiilor şi cred că un trenuleţ turistic reprezintă o posibilitate de a petrece timp de calitate cu familia şi prietenii", a declarat Magyarosi Imola.Viceprimarul Vargha Fruzsina a precizat că trenuleţul Sepsi Tour va circula în perioada 18-23 decembrie în centrul oraşului unde a fost amenajat şi Târgul de Crăciun, staţia de plecare şi sosire fiind amplasată în faţa Bibliotecii Judeţene din Sfântu Gheorghe. "Împreună cu Asociaţia Vadon am încercat să facem o surpriză locuitorilor oraşului cu prilejul sărbătorilor de iarnă, oferindu-le ceva în plus faţă de anii anteriori", a declarat viceprimarul Vargha Fruzsina.Biletele costă 5 lei pentru adulţi şi 3 lei pentru copii, cursa durează aproximativ 10 minute, iar plecările sunt programate la fiecare oră fixă şi la jumătatea orei în intervalul 17,00-20,00 în timpul săptămânii şi 12,00-20,00 în weekend.În perioada 20-23 decembrie, între orele 17,00-20,00, în trenuleţ vor fi susţinute recitaluri de către elevii mai multor unităţi de învăţământ din municipiu, respectiv ai Colegiului Szekely Miko, Liceului de Arte şi Liceului Mikes Kelemen.