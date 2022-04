Tricolorii U19 vor afla, joi, adversarii de la EURO 2022, turneu care se va desfăşura în Slovacia

Tricolorii U19 pregătiţi de Adrian Văsâi îşi vor afla joi, 28 aprilie, adversarii de la EURO 2022, turneu care se va desfăşura în Slovacia, 18 iunie – 1 iulie, conform news.ro.

Anul acesta, la turneul final ne vom duela cu reprezentativa ţării organizatoare, Slovacia, alături de Italia, Israel, Anglia, Franţa şi Austria. A opta echipă va fi decisă în prima parte a lunii iunie, dintre Olanda (gazdă), Ucraina, Serbia şi Norvegia. Programarea meciurilor a fost amânată din cauza războiului din Ucraina.

Cele 8 echipe vor fi împărţite prin tragerea la sorţi de mâine în două grupe de câte 4, urmând să joace fiecare trei meciuri. Primele două clasate se califică în semifinale.

Ocupantele locurilor 3 vor disputa pe 28 iunie, la Senec, un baraj pentru a desemna cea de-a cincea echipă, alături de semifinaliste, care va reprezenta Europa la Mondialul U20 din 2023, găzduit de Indonezia.

Tragerea la sorţi pentru turneul final are loc mâine, 28 aprilie, de la ora 13:00, la X-Bionic Sphere din localitatea Samorin-Cilistov (Slovacia)

Va fi oficiată de ambasadorul turneului, fostul fundaş slovac Martin Skrtel, internaţional cu peste 100 de meciuri şi jucător al lui Liverpool (2008-2016)

Slovacia, din postura de ţară-gazdă, va fi automat pe poziţia 1 din Grupa A

Meciurile din grupe se vor disputa pe 18, 21 şi 24 iunie (Grupa A), 19, 22 şi 25 iunie (Grupa B), semifinalele şi barajul pentru Mondialul U20 pe 28 iunie, iar finala turneului, pe 1 iulie

Se va juca pe 5 stadioane din oraşele: Trnava (Grupa A, semifinala 1 şi finala), Dunajska Streda (Grupa A, semifinala 2), Banska Bystrica (Grupa B), Ziar nad Hronom (Grupa B), Senec (barajul pentru Mondialul U20)

CE ÎNSEAMNĂ EURO U19

Competiţia a început în 1948 sub titulatura Turneul Internaţional FIFA de Juniori. Din 1956 a fost preluată de UEFA, care din 1980 a schimbat numele în Campionatul European Under 18. De la ediţia 2002 s-a trecut la Campionatul European Under 19.

Competiţia şi-a păstrat caracterul anual din 1948 până în prezent, cu excepţia intervalului 1984-1992 când s-a disputat o dată la doi ani

Spania a câştigat de cele mai multe ori turneul (11 trofee), urmată de Anglia (10) şi Franţa (8)

Printre fotbaliştii desemnaţi cei mai buni jucători ai turneului în ultimii ani se află Fernando Torres, Marcos Asensio, Aleksandar Mitrovici şi Phil Foden, iar printre golgheterii turneelor finale îi regăsim pe Alvaro Morata sau Trincao.

În formatul U18, România a găzduit în 1962 turneul la care au participat 20 de echipe, între care, invitată şi o selecţionată a Braşovului! Tricolorii au obţinut locul 1 după o finală cu Iugoslavia, 4-1.