Trio-ul italian favorit al Papei Francisc, Il Volo, va concerta în București și Cluj - Video

Trio-ul italian favorit al Papei Francisc, Il Volo, va concerta în Cluj-Napoca, pe 18 iulie. Concertul va avea loc pe 18 iulie, la numai două zile distanță de reprezentația de la București, și face parte dintr-un turneu mondial cu peste 100 de concerte susținute pe toate continentele.

Biletele pentru concertul din data de 18 iulie au fost deja puse în vânzare la prețuri cuprinse între 145 lei și 440 lei, în funcție de categoria de loc, informează Mediafax.

Il Volo domină lumea pop – opera internațională de peste un deceniu.

Acompaniați de o orchestră simfonică amplă, tenorii Piero Barone și Ignazio Boschetto împreună cu baritonul Gianluca Ginoble vor cuceri publicul din Cluj cu un repertoriu muzical fascinant.

Concertul de la BT Arena Cluj-Napoca va cuprinde interpretări speciale ale compozițiilor legendare semnate de Ennio Morricone precum și melodii celebre care i-au propulsat în topul celor mai apreciați artiști internaționali ai momentului.

Pentru înregistrările finale ale albumului, trio-ul a colaborat cu artiști de anvergură precum, violonistul David Garrett, violoncelistul Stjepan Hauser de la 2Cellos, trompetistul Chris Botti și flautistul Andrea Griminelli.

Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto şi Piero Barone şi-au început cariera la vârsta de 14 ani, când au apărut într-o emisiune TV. Producătorul i-a reunit într-un trio şi le-a ales numele de scenă - Il Volo. Datorită talentului lor uimitor, artiștii au împărțit scena cu unii dintre cei mari artiști internaționali, precum Barbra Streisand, Andrea Bocelli, Bono, Carlos Santana sau Eros Ramazzoti.

Sunt singurii interpreţi italieni care au fost invitaţi să participe la „We Are The World” For Haiti, în 2010, alături de alte 80 de vedete mondiale și primii artiști italieni din istorie care au semnat primul contract cu o casă de discuri din Statele Unite al Americii.

Au lansat cinci albume de studio cu statut de platină şi au obținut două nominalizări la Premiile Grammy.

Favorit al Papei Francisc, trio-ul a fost invitat, la începutul anului 2019, să participe la cea de-a XXVI-a ediții a Zilei Mondiale a Tineretului din Panama. Aici au cântat „Ave Maria” în prezența a peste un million de spectatori.