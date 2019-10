Trump ar scăpa de inculpare şi dacă ar împuşca pe cineva, datorită imunităţii, a spus în instanţă un avocat al acestuia

Un avocat al preşedintelui american Donald Trump, William Consovoy, a afirmat miercuri, la o curte federală de apel, că acesta nu trebuie să predea declaraţiile sale fiscale procurorilor din statul New York pentru că are imunitate faţă investigaţiile penale până la încheierea mandatului, afirmând chiar că procurorii nu ar avea ce să îi facă preşedintelui nici dacă ar împuşca pe cineva pe 5th Avenue în New York City, relatează Reuters, conform news.ro.

Avocatul a reluat o afirmaţie anterioară a lui Trump, care a spus că susţinătorii săi sunt atât de loiali încât el ar putea împuşca pe cineva pe 5th Avenue şi nu ar pierde un singur vot.

Procesul, care îi pune în opoziţie pe procurorul districtului Manhattan, Cyrus Vance, şi pe Donald Trump, este una dintre bătăliile juridice prin care preşedintele republican încearcă să îşi protejeze de cercetări finanţe personale.

În luna august, procurorul democrat Cyrus Vance a emis o citaţie pentru declaraţiile fiscale personale şi de afaceri ale lui Trump, aferente perioadei 2011-2018, precum şi pentru alte date, de la firma de contabilitate Mazars USA.

Citaţia face parte dintr-o investigaţie penală privind afacerile lui Trump şi ale familiei sale. Amploarea investigaţiei nu este cunoscută public.

Trump a dat în judecată biroul condus de Vance la tribunalul federal din Manhattan, argumentând că, în calitate de preşedinte în funcţie, nu poate fi subiectul unei investigaţii penale.

”Considerăm că citaţia este o investigaţie foarte largă, nepotrivită, care nu este făcută cu bună credinţă”, a afirmat Consovoy, avocat al lui Trump, miercuri, în faţa unui complet format din trei judecători.

Departamentul de Stat a îngreunat cazul, argumentând că Vance trebuie să ”dovedească în mod special” că are nevoie de documentele solicitate pentru investigaţia sa.

Cu toate că Departamentul nu a afirmat că Vance nu poate obţine, sub nicio formă, declaraţiile fiscale, a arătat că ”este improbabil” să demonstreze că are nevoie imediat de ele, întrucât Constituţia interzice statelor să trimită în judecată un preşedinte în funcţie.

Judecătorul Denny Chin l-a întrebat pe avocatul Consovoy dacă autorităţile nu vor putea face nimic dacă Trump ar împuşca pe cineva.

”Corect”, a replicat Consovoy, adăugând că imunitatea se va încheia după ce Trump nu va mai fi în funcţie.

Procurorul Carey Dunne a cerut judecătorilor să respingă argumentul lui Trump.

”Nu există imunitate prezidenţială pentru declaraţiile fiscale”, a spus procurorul Carey Dunne.

Dunne a dat asigurări în instanţă că dacă biroul lui Vance obţine declaraţiile fiscale, acestea vor rămâne confidenţiale.

”Acest caz pare destinat Curţii Supreme”, a spus judecătorul şef Robert Katzmann.

La începutul acestei luni, o curte federală de apel din Washington a susţinut efortul Comisiei de supraveghere din Cameră de a obţine declaraţiile fiscale ale lui Trump de la firma de contabilitate Mazars.

Curtea de apel a suspendat un ordin din 7 octombrie al judecătorului districtual Victor Marrero, pentru a analiza cazul. Biroul lui Vance a acceptat să nu îşi pună în aplicare citaţia timp de 10 zile, dacă instanţa va decide în favoarea ca, pentru a-i da timp lui Trump să facă apel la Curtea Supremă.

Investigaţia lui Vance are loc în contextul investigaţiei pentru demiterea lui Trump şi a investigaţiilor referitoare la finanţele acestuia deschide de democraţi în Camera Reprezentanţilor.

Două comisii din Cameră vor să obţină date financiare ale lui Trump de la Deutsche Bank şi Capital One Financial. Curtea de apel analizează în prezent un proces intentat de Trump pentru a bloca predarea documentelor, care nu includ declaraţiile sale financiare.

Investigaţia din Camera Reprezentanţilor pentru demiterea lui Trump se concentrează pe solicitarea făcută de preşedinte în timpul unei discuţii telefonice cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski de investigare a fostului vicepreşedinte Joe Biden, care favorit pentru nominalizarea drept candidat democrat la preşedinţia Statelor Unite.