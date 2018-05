Trump: Nu discutăm de o retragere a trupelor din Coreea de Sud, dar mi-ar plăcea să fac economie

Preşedintele american Donald Trump a afirmat vineri că reducerea trupelor SUA din Coreea de Sud "nu se află pe masa" discuţiilor, după ce cotidianul New York Times a citat surse neidentificate conform cărora liderul de la Casa Albă a cerut Pentagonului să pregătească opţiuni în vederea reducerii acestor efective, transmit Reuters şi AFP.

Această opţiune "nu se află pe masă. Nu în această etapă, cu siguranţă", a spus Trump într-o discuţie cu presa, înainte de a pleca spre Dallas, pentru o reuniune a NRA (National Rifle Association, puternicul lobby al armelor).El a adăugat însă imediat că are în vedere să "economisească banii" cheltuiţi cu întreţinerea acestui contingent, în viitor. "Trebuie să vă spun că la un moment dat, în viitor, mi-ar plăcea să economisesc aceşti bani: ştiţi, avem acolo 32.000 de soldaţi", a precizat Trump.Soarta soldaţilor americani din Coreea de Sud, a căror misiune este de a apăra acest aliat al SUA aflat încă tehnic în război cu Coreea de Nord, a făcut zilele trecute obiectul unei polemici la Seul. Un consilier al preşedintelui sud-coreean a declarat că prezenţa trupelor SUA ar fi pusă sub semnul întrebării în cazul unui tratat de pace cu Phenianul în vederea încheierii oficiale a războiului din 1950-1953, care nu a fost marcată decât printr-un armistiţiu.Preşedintele Moon Jae In a fost nevoit să intervină pentru a respinge ipoteza unei retrageri americane, apreciind că este vorba de un subiect care ţine de "alianţa dintre Coreea de Sud şi SUA" şi "nu are nimic de-a face cu semnarea unui tratat de pace".În timp ce observatorii se întreabă ce concesii ar fi dispuse SUA să facă pentru a obţine renunţarea de către Phenian la programul său nuclear, responsabili ai administraţiei Trump asigură că Washingtonul nu are de gând să cedeze.Chiar dacă Pentagonul va rezista cu siguranţă unor eventuale solicitări ale Casei Albe în ce priveşte o viitoare retragere, simplul fapt de a evoca o astfel de retragere are "un efect catastrofal asupra marjei de negociere americane", a avertizat Adam Mount, expert al Federation of American Scientists."Coreea de Nord va cere retragerea forţelor americane, probabil în schimbul unor slabe garanţii de denuclearizare, şi există toate motivele să se creadă că Trump va spune da", a adăugat cercetătorul într-un mesaj pe Twitter.