Trupa americană Bon Jovi a anulat turneul pe care urma să îl susţină anul acesta cu Bryan Adams

Trupa americană Bon Jovi a anunţat luni că anulează turneul pe care urma să îl susţină anul acesta împreună cu artistul canadian Bryan Adams, anunță news.ro.

„Din cauza pandemiei în desfăşurare, nu este fezabil un turneul Bon Jovi vara aceasta. Având în vedere această perioadă dificilă, am luat decizia de a anula întreg turneul”, se arată în anunţul publicat pe reţelele de socializare.

Trupa a precizat că va oferi curând detalii privind noile date de concerte.

Turneul prin care ar fi trebuit să îşi promoveze şi albumul „Bon Jovi 2020”, a cărui lansare a fost amânată, trebuia să înceapă pe 10 iunie, în statul Washington, şi să se încheie pe 28 iulie, la New York.

Jon Bon Jovi a afirmat săptămâna trecută că cel de-al 15-lea album al trupei va fi lansat la o altă dată decât cea anunţată iniţial şi că David Bryan, membru fondator al grupului, se recuperează după ce a fost diagnosticat cu Covid-19 în urmă cu câteva săptămâni.

Bryan a anunţat luni pe Instagram că s-a vindecat de Covid-19 după cinci săptămâni de la primele simptome.

Pe 22 aprilie, Jon Bon Jovi va prezenta la evenimentul online „Jersey 4 Jersey” - la care vor participa, între alţii, Bruce Springsteen şi Halsey - piesa „Do What You Can”, care vorbeşte despre criza provocată de Covid-19, dar şi celebra „Livin on a Prayer”.