Trupa americană Foo Fighters şi-a anulat turneul mondial din 2022 după decesul bateristului Taylor Hawkins pe 25 martie, într-o cameră de hotel din Bogota, relatează miercuri dpa, relateaza Agerpres.

Trupa avea programate zeci de spectacole în Statele Unite, Europa şi Australia.

"Cu mare tristeţe Foo Fighters confirmă anularea tuturor concertelor programate în cadrul turneului, după pierderea fratelui nostru Taylor Hawkins", a anunţat trupa într-un comunicat.

"Ne pare rău şi împărtăşim dezamăgirea că nu ne vom vedea aşa cum am plănuit. În schimb, să folosim acest timp pentru a deplânge moartea (lui Hawkins), pentru a ne vindeca, pentru a-i ţine aproape pe cei dragi şi pentru a aprecia toată muzica şi amintirile pe care le avem împreună", a mai spus grupul, care urma să cânte duminică la gala premiilor Grammy.

Taylor Hawkins, în vârstă de 50 de ani, a fost găsit mort vineri în camera sa de hotel din Bogota, chiar în ziua în care Foo Fighters urmau să concerteze la Festival Estereo Picnic.

Hawkins era membru Foo Fighters din 1997. Anterior, a cântat la tobe pentru cântăreaţa canadiană Alanis Morissette.

Foo Fighters a fost fondată în 1994 de Dave Grohl, bateristul trupei grunge Nirvana, după decesul liderului formaţiei, Kurt Cobain. Formaţia, din care mai fac parte basistul Nate Mendel şi chitariştii Chris Shiflett şi Pat Smear, a lansat 10 albume de studio şi single-uri precum ''Everlong'', ''Times Like These'' şi ''Learn To Fly''.

Trupa a câştigat 12 premii Grammy şi a fost inclusă în panteonul Rock & Roll Hall of Fame în 2021.