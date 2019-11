Trupa americană The Pussycat Dolls, celebră pentru hituri precum "Don't Cha", se reunește, la nouă ani după ce s-a destrămat, a confirmat cântăreața și dansatoarea Nicole Scherzinger, potrivit femalefirst.co.uk, anunță MEDIAFAX.

Cântărețele și dansatoarele Nicole Scherzinger, Carmit Bachar, Ashley Roberts, Jessica Sutta și Kimberly Wyatt au decis să se reunească, din componența trupei lipsind însă Melody Thornton.

"În primul rând, sper că va fi diferit, pentru că noi suntem diferite. Au trecut zece ani. Toate aducem trupei darurile noastre unice. Sunt atât de entuziasmată și ne-am maturizat atât de mult. Suntem aici să ne vedem strălucind unele pe celelalte. Cred că ne vom impulsiona reciproc", a spus Nicole, într-un interviu pentru podcast-ul "The Dan Wootton Interview".

Prima apariție a trupei va fi sâmbătă, în finala emisiunii britanice "The X Factor: Celebrity", de pe postul ITV.

Grupul Pussycat Dolls a lansat, în perioada 2004 - 2009, câteva piese de succes, precum "Don't Cha", "Stickwitu", "Beep", "Buttons", "When I Grow Up", "I Hate This Part" şi "Jai Ho! (You Are My Destiny)". În 2007, Nicole Scherzinger a semnat un contract solo cu casa de discuri Interscope, cu care a lansat două single-uri ce au fost bine primite de public - "Whatever U Like" şi "Baby Love".

În 2010, Nicole a decis să părăsească definitiv grupul Pussycat Dolls şi să se concentreze asupra unei cariere solo. În 2011, artista şi-a lansat albumul de debut, intitulat "Killer Love", care a inclus câteva cântece ce au avut mare succes pe plan internaţional - "Poison", "Don't Hold Your Breath" şi "Right There".

Pe lângă cariera de cântăreaţă, Nicole Scherzinger a cochetat şi cu actoria, jucând în câteva producţii hollywoodiene, dar a avut succes şi în alte domenii, precum modă şi televiziune.