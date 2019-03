Trupa Bon Jovi lucrează la un nou album

Trupa americană Bon Jovi, care, pe 21 iulie, va concerta în București, a dat de înțeles că lucrează la un nou album, printr-un clip live publicat pe rețeaua de socializare online Instagram, relatează contactmusic.com, potrivit Mediafax.

Grupul american, celebru pentru piese precum "Livin On A Prayer", a folosit funcția live a rețelei de socializare pentru a arăta că a început să lucreze la un nou material. Membrii trupei le-au arătat fanilor un fragment dintr-un nou cântec și imagini din studio. La încheierea porțiunii muzicale, solistul Jon Bon Jovi a exclamat: "Prima zi, primul cântec, album nou, ne vedem curând!".

Filmarea de 30 de secunde i-a mai prezentat și pe restul muzicienilor din trupă - bateristul Tico Torres, chitaristul Phil X, clăparul David Bryan și basistul Hugh McDonald -, stând în studio, cu căști pe urechi.

Acesta ar fi primul album după "This House is Not For Sale", material discografic lansat în 2016.

Formația americană se află, în prezent, și în turneul de promovare al albumului "This House is Not For Sale". Trupa va concerta la București pe 21 iulie, la șapte ani de la primul show în România.

Bon Jovi va sosi la București în formula Jon Bon Jovi, voce și chitară, David Bryan, clape, Tico Torres, baterie, basistul Hugh McDonald, coproducătorul și compozitorul John Shanks și chitaristul Phil X, care a fost cooptat în turneul din 2013, "Because We Can World Tour".

Acest nou turneu va pune puternic accentul pe muzica și piesele îndrăgite de fani, pe mașinăria de lucru care a împins Bon Jovi la peste 130 de milioane de albume vândute. Formația este pregătită cu o selecție de aproximativ 95 de melodii, pe care le va schimba în fiecare concert, incluzând, desigur, inconfundabilele "You Give Love a Bad Name", "It’s My Life", "Wanted Dead Or Alive" ,"Bad Medicine" și, bineînțeles, "Livin 'On a Prayer".

Biletele pentru concertul Bon Jovi de pe 21 iulie, din Piata Constituției, sunt disponibile pe eventim.ro, la prețuri cuprinse între 230 de lei (acces general) și 750 de lei.

Evenimentul este prezentat de Marcel Avram, East European Production și D&D East Entertainment.