Trupa engleză Royal Blood va lansa în aprilie al treilea album de studio

Trupa rock engleză Royal Blood va lansa în luna aprilie al treilea album de studio şi a prezentat recent single-ul care dă tilul materialului, potrivit news.ro.

„Typhoons” va fi lansat pe 30 aprilie şi urmează „How Did We Get So Dark?”, apărut în 2017.

Single-ul omonim este al doilea extras de pe viitorul album, după „Trouble’s Coming”. Noua piesă demonstrează, potrivit revistei Rolling Stone, reconectarea grupului cu artişti electro, precum Daft Punk, care au inspirat albumul de debut, „Royal Blood”, din 2014.

„Ne-am împiedicat cumva de sound-ul ăsta şi a fost imediat distractiv de cântat”, a spus solistul şi basistul Mike Kerr într-un comunicat. „Asta a stârnit creativitatea pentru noul album, urmărirea acelei senzaţii”.

Kerr şi bateristul Ben Thatcher au produs mare parte din noul LP, însă piesa „Boilermaker” inclusă pe disc este produsă de Josh Homme (Queens of the Stone Age), iar „Who Needs Friends”, de Paul Epworth, care a lucrat şi la „Trouble’s Coming”.