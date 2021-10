Trupa Evanescence va concerta la Bucureşti în 7 iunie 2022

Formaţia americană Evanescence revine la Bucureşti, pe 7 iunie 2022, într-un concert organizat la Arenele Romane. Primele 200 de bilete din fiecare categorie au preţuri earlybird şi vor fi puse în vânzare vineri, la ora 10.00, informează News.ro.

Evenimentul va respecta normele în vigoare la momentul desfăşurării acestuia.

Cu albume vândute în zeci de milioane de exemplare în întreaga lume, muzica Evanescence a fost răsplătită cu numeroase nominalizări şi premii internaţionale, printre care două Grammy-uri primite în anul 2004 pentru piesa "Bring Me To Life", la categoriile "Best New Artist" şi "Best Hard Rock Performance".

Albumul "Fallen" a rămas în topul preferinţelor celor ce iubesc muzica rock, acesta fiind certificat cu platină în intreaga lume. "Fallen" este unul dintre cele opt albume, ale tuturor timpurilor, care au reuşit să rămână în top Billboad 200 pentru o perioadă mai mare de un an. "The Open Door" (2006) a marcat un nou succes în palmaresul celebrului grup, cu piese precum "Lithium" sau "Sweet Sacrifice", iar "Evanescence" (2011) a ajuns pe primele locuri imediat după lansare şi a fost premiat cu aur în Australia, Canada şi Marea Britanie.

Grupul Evanescence a fost înfiinţat în 1995 de cântăreaţa Amy Lee şi a activat fără pauză până în 2012.

Biletele au următoarele preţuri: Premium (cu loc) - 329 lei în earlybird, 349 lei in presale şi 370 la intrare, Teren (fără loc, în faţa scenei) - 249 lei in earlybird, 269 în presale şi 300 la intrare, Acces General (cu loc) - 159 lei în earlybird, 179 lei în presale şi 200 lei la intrare.

Perioada earlybird este limitată la primele 200 de bilete din fiecare categorie.

Pentru biletele "cu loc" accesul se face doar prin parc prin lateralele arenei. Pentru biletele de pe teren accesul se face pe la porţile de jos, din parc ale Arenelor Romane. Biletele oferă participanţilor acces doar în categoriile în care şi-au cumpărat bilet. La preţul tuturor biletelor comandate în earlybird şi presale se adaugă comisionul de emitere bilet de 10 lei. Copiii sub 2 ani au acces gratuit doar în zona teren (nu şi pe scaune) şi însoţiţi de un adult posesor de bilet valabil. Sunt recomandate căşti copiilor cu vârste sub 10 ani.

Biletele se găsesc în format electronic pe www.iabilet.ro şi în magazinele Flanco, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX si pe terminalele Selfpay.