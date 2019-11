Trupa Judas Priest revine în București, pentru un concert programat pe 21 iulie 2020

Trupa britanică Judas Priest revine în București, pentru un concert programat pe 21 iulie 2020, de la ora 19.00, la Arenele Romane, în cadrul turneului aniversar 50 Heavy Metal Years, potrivit organizatorilor.

Primele 200 de bilete din fiecare categorie au preț special și vor fi puse în vânzare pe 3 decembrie, la ora 11.00. Până atunci, fanii Judas Priest au acces la bilete pe baza unor coduri pe care le vor primi pe e-mail, anunță organizatorii. Biletele se găsesc în rețeaua Ia bilet, atât pe site, cât și în magazine, la prețuri cuprinse între 319 lei şi 139 de lei (early bird), 349 de lei şi 159 de lei în presale, respectiv 370 de lei şi 180 de lei la intrarea în spaţiul de concert.

Trupa britanică Judas Priest a mai concertat la Bucureşti în 2018, 2015 şi 2011.

Trupa Judas Priest a fost înfiinţată în anul 1969, în oraşul Birmingham, şi a lansat 17 albume de studio. Grupul a intrat în atenţia publicului în anul 1974, cu albumul de debut "Rocka Rolla". Britanicii au lansat unele dintre cele mai bune albume heavy metal ale tuturor timpurilor, precum "British Steel" (1980), "Screaming for Vengeance" (1982), "Painkiller" (1990) şi câteva piese celebre, devenite veritabile "imnuri" rock precum "Breaking the Law", "Living After Midnight" şi "You've Got Another Thing Coming". Considerată una dintre cele mai bune trupe din lume din istoria genului heavy metal, Judas Priest, recompensată cu un premiu Grammy, a vândut peste 50 de milioane de discuri pe plan mondial.

Cel mai recent album al trupei, "Firepower", lansat în 2018, a dus trupa din nou în topuri, iar turneul britanicilor a făcut înconjurul lumii, inclusiv la Bucureşti, la Romexpo.

Turneul din 2020, 50 Heavy Metal Years, marchează cinci decenii de activitate a britanicilor, iar fanii vor avea parte de un setlist croit pe istoria plină de hituri a trupei.

Concertul din iulie 2020 este un eveniment Metalhead powered by Rock FM.